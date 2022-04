Donnée d’intérêt territorial : une étude observe les distances domicile-travail des quartiers prioritaires

Données publiques

Publié le 06/04/2022 • Par Baptiste Cessieux • dans : Actu expert santé social, France

L’association RésO Ville publie une étude sur les distances domicile-travail de quartiers prioritaires dans les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire. Au-delà des résultats intéressant pour l’aménagement du territoire, la démarche propose un mode opératoire pour le partage de données entre acteurs publics et privés.

« L’objectif très concret de « Data&Quartier », c’est de donner à voir des réalités que nous ne pouvons pas percevoir sans les données », explique Nathalie Gosselin, présidente de l’association RésO Ville (32 communes adhérentes, 270 000 habitants). L’association a publié mi-mars une étude observant les distances domiciles travail dans 78 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) des régions Bretagne et Pays-de-la-Loire. C’est l’aboutissement de 3 ans de travail et de croisement de données récupérées auprès de plusieurs acteurs : Randstad, antennes locales de Pôle Emploi, Autorité régionale de santé (ARS) de Bretagne et Harmonie Mutuelle.

Résultat : la lutte contre les idées reçues. « Par exemple l’idée qu’il y a peu d’emplois à proximité ou dans les quartiers eux-mêmes ...

