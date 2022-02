Echange de données numériques : ce que change la loi 3DS

Dématérialisation

Publié le 25/02/2022 • Par Alexandre Léchenet Laura Fernandez Rodriguez • dans : Actu juridique, France

La loi 3DS va permettre aux différentes administrations de s’échanger plus facilement des données au bénéfice des usagers, notamment grâce aux interfaces de programmation (API). Elle pose aussi une première brique législative pour construire une « administration proactive ».

La logique du « Dites-le-nous une fois » entre dans une nouvelle dimension avec la promulgation de la loi 3DS, publiée au Journal officiel trois semaines après le compromis trouvé en commission mixte paritaire, et notamment son article 162 (également appelé article 50 tout au long de la discussion parlementaire).

Pour un usager, les échanges avec l’administration pouvaient sembler répétitifs, tant les justificatifs à fournir étaient parfois redondants. Afin d’y remédier, un travail de simplification avait été entrepris avec la mise en place de France Connect et le développement des API, ces interfaces qui rendent techniquement possible le fait d’échanger des informations entre administrations.

De l’exception à la généralisation

La loi 3DS va faciliter davantage l’échange d’informations entre administrations : « On passe d’un régime d’exception à une généralisation. Auparavant, chaque API devait être mentionnée dans un décret, sur lequel la Cnil s’exprimait. Désormais, l’ouverture est la règle et c’est l’exception qui devra être mentionnée », explique-t-on au cabinet d’Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques (MFTP).

« Cette logique de partage va dans le bon sens, nous nous félicitons de la volonté de rendre encore plus efficace le partage de données entre Etat et collectivités », réagit Céline Colucci, délégué générale des Interconnectés. « Afin de simplifier les échanges et de maximiser la circulation des données et l’usage de France Connect des API, une charte proposée par la ministre Amélie de Montchalin a été signée par France Urbaine, Intercommunalités de France, et les Interconnectées », précise-t-elle. Charte qui devrait être dévoilée prochainement.

A l’heure actuelle, selon le ministère, plus de 350 collectivités sont raccordées aux données de la DGFIP pour récupérer le revenu fiscal de référence, 150 sont connectées avec la CNAF pour le quotient familial et plus de 1091 sont connectées à France Connect. Des raccordements encouragés dans le cadre du plan de relance, via un chèque de 5 000 euros pour faciliter la connexion à France Connect ou aux API de l’Etat.

Trois millions de justificatifs économisés

L’API Particuliers aurait permis d’économiser à l’usager l’envoi de près de trois millions de justificatifs toutes administrations confondues, estime-t-on à la Dinum. Celle-ci devrait d’ailleurs bientôt s’étoffer avec le statut de demandeur d’emploi ou d’étudiant, boursier ou non. Pour les entreprises, on estime que le recours aux API a permis de leur épargner la communication de 53 millions de justificatifs.

C’est désormais aux collectivités, et surtout aux éditeurs, de prendre la main maintenant et d’utiliser les API proposées. « Quand on essaie de regarder comment adopter ces API, ce n’est pas simple », explique Emmanuel Vivé, patron de Déclic, qui fédère les opérateurs publics de services numériques, citant les éditeurs frileux ou la difficulté d’identifier des cas d’usages. Dans le cadre du programme TNT, Déclic et la Dinum ont été missionnés au sein d’un groupe de travail pour encourager le recours aux API, notamment autour d’exemples simples.

Côté 3DS, c’est l’article 162 qui modifie le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et qui permet désormais aussi aux collectivités de proposer à leur tour des API pour échanger les données qu’elles détiennent. Une démarche qui demandera une certaine maturité numérique.

Administration proactive

Enfin, au delà du pré-remplissage des formulaires, permis par ces échanges d’information, la loi 3DS pose aussi une première brique législative pour le chantier dit d' »administration proactive », qui a rejoint le programme phare de l’Etat, Tech.gouv. Une démarche « d’aller vers » numérique, qui consiste à informer l’usager de son éligibilité potentielle à des aides et prestations, voire lui accorder automatiquement des droits sans attendre une démarche de sa part.

L’article 162 de la loi 3DS dispose ainsi : « Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages(1). »

Céline Colucci, des Interconnectées donne un exemple : « A partir de la transmission automatique du quotient familial de l’usager qui y a consenti, la collectivité peut proposer directement la bonne tarification réduite pour l’inscription à la cantine. » Elle s’interroge toutefois sur la « capacité des collectivités plus petites de pouvoir mettre en place ces échanges de données de manière opérationnelle. Toutes les collectivités n’en sont pas là aujourd’hui ».

« Il ne faut cependant pas imaginer que parce qu’on déploie tout cela on a réglé le problème de l’accès aux droits. Et nous considérons qu’il faut systématiquement une alternative au numérique qui puisse permettre le même niveau de services : un accueil physique, un accueil téléphonique, un être humain qui répond et peut prendre en charge la démarche », nuance-t-elle également. Elle évoque aussi un « devoir d’informations et de transparence vis-à-vis des ayants droits », et donc l’importance « d’associer les citoyens, publics cibles, qui peuvent avoir une incompréhension ou des craintes, pour leur expliquer la démarche ».

Pour les collectivités, l’administration proactive pourra également servir d’appui dans leurs politiques publiques de lutte contre le logement vacant, en facilitant le croisement des données fiscales et les données foncières. Elles peuvent ensuite prendre contact avec les propriétaires concernés et leur proposer « d’entrer dans un programme de remise sur le marché » et de « mobiliser des aides (financement de travaux, intermédiation locative…) ».

Administration proactive : contre le non-recours et pour la simplification Dans une note sur l’administration proactive, le MTFP évoque plusieurs cas d’usage, dont l’automatisation de l’attribution de la complémentaire santé solidaire (C2S) pour les bénéficiaires du RSA, et la facilitation de son attribution pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). « Les mesures d’attribution automatique et simplifiée se mettront en place le 1er janvier 2022 pour le RSA et le 1er avril 2022 pour l’ASPA », indique la note, qui table grâce à cette mesure sur une hausse de recours de 40 000 bénéficiaires du RSA et de 5 500 bénéficiaires de l’ASPA prévue pour 2022. L’administration proactive ne se limite pas seulement à la lutte contre le non-recours mais également à une simplification des usages, comme le renouvellement des papiers d’identité qui sera lui aussi concerné. « Demain, les citoyens seront notifiés par message SMS de l’expiration prochaine de leur titre (passeport à ce stade, carte d’identité à terme) pour leur permettre d’anticiper leur renouvellement. L’initiative sera lancée au premier semestre 2022. Elle consistera à envoyer un SMS aux Français 6 mois avant l’expiration de leur passeport », précise la note, qui fixe comme objectif de cibler 1,5 million de Français par an.