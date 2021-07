Les API, ces ponts de données certifiées qui facilitent la vie

Numérique

Publié le 15/07/2021 • Par Baptiste Cessieux • dans : actus experts technique, France, Innovations et Territoires

C. C.

Une application de programmation d’interface, une API, peut créer un pont sécurisé pour partager les données personnelles recueillies par différents acteurs publics. Ces « ponts » reliant des services numériques ne nécessitent pas une compréhension fine de leur mécanisme mais une précision des rôles des acteurs qu’ils relient. La direction interministérielle du numérique accompagne les acteurs publics qui veulent se brancher sur les API de l’Etat ou créer les leurs. Elle peut abonder le financement.

Chiffres-clés 175 acteurs publics utilisent l’API particulier disponible sur « api.gouv.fr ». Cette application est généralement utilisée par les portails « familles » car elle donne un accès sécurisé à un bouquet d’informations déjà recueillies par l’Etat.

Pourquoi demande-t-on sans cesse les mêmes documents aux administrés ? Carte d’identité, impôt sur le revenu, justificatif de résidence, etc., sont autant de pièces nécessaires pour les multiples niveaux de l’administration. Il est possible d’aller les chercher ailleurs, mais chaque importation depuis un autre service nécessite tout de même une vérification par les agents chargés des dossiers. L’adresse a-t-elle changé ? La carte d’identité est-elle toujours valide ? Au final, c’est toujours à l’agent qu’il incombe de passer du temps à vérifier ces informations.

Un accès immédiat

Une communication certifiée est justement ce que proposent les applications de programmation d’interface, les API. Derrière ce sigle qui pullule dans les projets de numérisation des administrations se cachent les quelques lignes de code informatique capables de transmettre de la donnée à l’extérieur d’un programme. Rien de sorcier : il s’agit d’un tuyau duquel s’écoulent des informations et sur lequel on peut se brancher, si tant est que l’on possède le bon joint. Quelques centaines de collectivités, sociétés d’économie mixte et établissements publics de coopération intercommunale sont ainsi branchés sur les API de l’Etat, développées par la direction interministérielle du numérique, la Dinum.

« Les centres communaux d’action sociale de notre syndicat sont connectés à l’API particulier », fait savoir Stéphane Vangheluwe, directeur général du syndicat intercommunal des technologies de l’information pour les villes (Sitiv, 8 collectivités, 214 000 hab.). Cette API permet d’accéder aux nombreuses données

