Le calcul du quotient familial en un clic simplifie la vie

Publié le 07/05/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : Innovations et Territoires

Pour faciliter les démarches de 3 500 familles, la ville de Clamart a misé sur une interface qui récupère les données des impôts.

Chiffres-clés Equipement : une interface de programmation d’application qui facilite l’accès aux données fiscales des administrés.

[Clamart (Hauts-de-Seine), 52 900 hab.] Afin de repenser l’accueil des administrés et de simplifier les démarches des usagers, la ville de Clamart s’est lancée dans le projet « Clamart et vous ». La première étape phare de ce programme a consisté à s’attaquer au quotient familial, qui permet d’obtenir des factures et des tarifs adaptés en fonction des revenus du foyer. « Cette procédure concernait environ 3 500 familles, on savait que cela allait avoir un impact », se souvient Aurélie Coutant, directrice de la relation usagers, qui a copiloté le projet avec le service informatique et a pu compter sur un portage fort de la part du maire et des deux directeurs généraux adjoints côté services.

En utilisant l’ API « particulier », présentée par la Dinum pour dématérialiser le quotient familial, les habitants n’ont plus besoin, depuis 2017, de se déplacer, de faire la queue ni de fournir pléthore de documents administratifs (lire ci-dessous).

Franche adhésion

L’API, qui s’inscrit dans une logique de « dites-le nous une fois », n’a besoin que du numéro fiscal et récupère directement le revenu fiscal de référence auprès des impôts.

Grâce à la bonne volonté de l’éditeur logiciel métier

