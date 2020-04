Les maires peuvent-ils imposer le port de masque ? Pas si sûr…

Crise sanitaire

Publié le 07/04/2020 • Par Léna Jabre Mathilde Elie • dans : Actu juridique, Actu prévention sécurité, France

Plusieurs élus ont annoncé vouloir rendre obligatoire le port du masque dans leur commune. Le maire de Sceaux, Philippe Laurent, a pris un arrêté en ce sens, le 6 avril. Après les premières annulations des arrêtés "couvre-feu", doit-on s'attendre au même destin pour ces mesures ? La Gazette a posé cette question à Yvon Goutal, avocat spécialiste des collectivités.

Alors que le gouvernement évoque depuis quelques jours la généralisation du port du masque, plusieurs élus locaux ont décidé de prendre les devants. Les maires de Nice, Cannes et Mandelieu-la-Napoule ont l’intention d’instaurer cette obligation. Ce mardi 7 avril, sur France Info, la maire de Paris Anne Hidalgo a affirmé que “la ville devait aller dans ce sens”, annonçant dans le même temps la fabrication de deux millions de masques par des entreprises locales, à destination des Parisiens.

Premier arrêté à Sceaux

Secrétaire général de l’Association des maires de France (AMF) et maire de Sceaux, Philippe Laurent, est, lui, passé de la parole aux actes en prenant lundi 6 avril un arrêté en ce sens. Celui-ci impose aux personnes de plus de 10 ans le port d’un “dispositif de protection buccal et nasal” pour tous les déplacements dans l’espace public. Il est précisé qu’à défaut d’un masque chirurgical ou FFP2 – ceux-ci sont destinés en priorité aux soignants – les usagers peuvent porter une protection réalisée par leurs soins à condition qu’elle couvre totalement le nez et la bouche.

« On peut vraiment douter de la légalité de l’arrêté », explique Yvon Goutal, avocat spécialiste des collectivités territoriales. « Techniquement, la mesure s’analyse non pas comme une obligation générale de port du masque, mais comme une restriction à la liberté d’aller et venir dans l’espace public : l’interdiction devient le principe pour les plus de dix ans, et le port d’un « dispositif de protection buccal et nasal » la condition d’une liberté retrouvée ».

Il manque selon lui deux éléments à cet arrêté pour éviter une censure du juge. « Les motifs, s’ils sont détaillés s’agissant des bienfaits du port du masque, et sur son effet sur le « déconfinement », ne démontrent pas que la précaution est indispensable afin de prévenir ou faire cesser « la maladie épidémique ou contagieuse » à laquelle nous sommes confrontés (1). De plus, l’arrêté ne démontre pas que des circonstances locales justifieraient l’adoption de la mesure. »

En cas de recours, l’avocat a donc peu de doute sur l’issue. « Il serait surprenant que l’arrêté y résiste, qu’il s’agisse d’un référé, probablement « liberté », éventuellement engagé par le préfet, ou d’une exception d’illégalité formée par un contrevenant devant le juge pénal ».

Même logique

Cet arrêté s’inscrit dans le courant des arrêtés municipaux instaurant notamment un couvre-feu. Sauf que les premières décisions du juge tombent, à l’instar du tribunal administratif de Caen qui a suspendu le 31 mars l’arrêté par lequel le maire de Lisieux avait instauré un couvre-feu dans sa commune.

C’est “la question juridique classique” pour Yvon Goutal : “le maire ne peut pas alléger un dispositif mis en place, mais uniquement le renforcer ». Par exemple, explique-t-il, si le gouvernement imposait le port du masque chirurgical, un maire ne pourrait pas prendre un arrêté pour dire que dans sa commune, un simple foulard suffit, car ce serait un allègement des mesures prises par l’Etat.

Cependant, ce renforcement doit répondre à des conditions, selon l’avocat. Ce dernier appuie son raisonnement sur la jurisprudence classique du Conseil d’Etat en la matière : « ce pouvoir des maires trouve toutefois deux limites : les autorités locales ne peuvent, d’une part, qu’aggraver les mesures édictées par les autorités nationales, sans pouvoir ni les modifier ni, bien sûr, les réduire ; d’autre part, cette aggravation doit être dictée par l’intérêt public et justifiée par les circonstances locales ». Reste que le juge ne dira si ces arrêtés sont légaux qu’en cas de saisine. A suivre, donc.