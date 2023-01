En 2022, la pratique du vélo a progressé de 8 %

Mobilité

Publié le 04/01/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, actus experts technique, France

Dans son bilan de l'année 2022, l'association Vélo & territoires note une augmentation de la pratique du vélo, mais avec des disparités importantes entre les milieux urbain, périurbain et rural, ainsi qu'en fonction des saisons. Cette progression reste cependant insuffisante pour atteindre les objectifs nationaux.

La pratique du vélo progresse, mais pas assez vite. C’est ce qui ressort du dernier bilan réalisé par l’association Vélo & territoires à partir des données de l’année 2022 (1). Cette pratique est en progression de 31 % par rapport à 2019 et de 8 % par rapport à 2021, « mais ce rythme risque de ne pas suffire pour atteindre l’objectif de 12 % de part modale à horizon 2030 », selon l’association.

Vélo des villes, vélo des champs

Cette moyenne cache des différences selon les territoires : en milieu urbain, la fréquentation est en progression (+10 % par rapport à 2021), avec des différences suivant les agglomérations (voir le tableau ci-dessous). Mais en milieux périurbain et rural, « la photographie est plus contrastée, avec des périodes de recul (février à avril, août, septembre et ...

