Développer l’usage du vélo : quelles solutions d’aménagement ?

Dans un contexte d'évolutions importantes de la réglementation, et du fort développement des usages cyclistes sur l'ensemble des territoires, les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer dans le développement d'un réseau cyclable structuré, hiérarchisé, apaisé, et sécurisé.

Même s’il reste du chemin à parcourir pour tripler l’utilisation du vélo, en passant de 3 % à 9 % du total des déplacements quotidiens des Français d’ici à 2024 (contre 10 % en Allemagne et 28 % aux Pays-Bas), les déplacements à vélo sur l’ensemble du territoire ont connu une hausse très significative depuis 2019 (+ 28 % en semaine, + 41 % le week-end), y compris dans le périurbain (+ 30 %). Depuis fin 2017, les pistes cyclables et voies vertes ont augmenté d’un tiers, soit 13 000 nouveaux kilomètres (53 000 km au total aujourd’hui), et à l’occasion du déconfinement, plus de 600 km de pistes cyclables temporaires ont été réalisées dont 80 % ont finalement été pérennisées. Cet engouement inédit du vélo est le résultat d’un engagement significatif de l’État (600 millions d’euros d’investissement en quatre ans) et d’une mobilisation de tous les acteurs (collectivités, entreprises, associations). Le potentiel de développement du vélo reste encore considérable, avec 60 % des trajets domicile-travail de moins de 5 km qui sont effectués en voiture et 5 % à vélo (Insee, 2021). Le Plan « Vélo et mobilités actives », approuvé le 2 mai 2016 par le gouvernement, porte quant à lui l’ambition de tripler la part modale du vélo dans les déplacements du quotidien d’ici à 2024 pour créer un véritable « système vélo ».

Localement, les collectivités territoriales doivent engager sur leur territoire des actions en faveur de la pratique du vélo. L’échelle intercommunale constitue un échelon souvent efficace pour faire le lien entre le schéma départemental cyclable et les projets communaux.

Développer une politique cyclable à l’échelle locale

Pour que les villes ne soient plus conçues uniquement pour l’automobile, la conception des projets d’aménagements cyclables est à concevoir en alliant les questions d’urbanisme, d’habitat et de déplacements, en accord avec les orientations des plans de déplacements urbains (PDU, loi Solidarité et renouvellement urbain n° 2000-1208 du 14 décembre 2000). Localement, les collectivités territoriales doivent engager sur leur territoire des actions en faveur de la pratique du vélo. Elles doivent s’inscrire dans une stratégie de mobilité plus large. L’échelle intercommunale constitue un échelon souvent efficace pour faire le lien entre le schéma départemental cyclable et les projets communaux, en apportant une cohérence dans les continuités cyclables, une harmonisation des pratiques et des principes d’aménagements lisibles ainsi que des outils permettant de réaliser des aménagements cyclables homogènes, cohérents et sécurisés sur l’ensemble du territoire intercommunal. Ces actions prennent la forme de chartes, de schémas directeurs ainsi que de guides de conception des aménagements cyclables.

Concevoir un plan de circulation favorable au vélo

Une des principales clés de réussite d’une ville cyclable est de favoriser la séparation entre les vélos et le trafic motorisé, avec des rues apaisées à très faible trafic, et des pistes cyclables le long des axes circulés. En effet, l’optimisation de la sécurité objective (risque d’accident) et subjective (ressenti des usagers) est cruciale pour augmenter la pratique du vélo, ainsi que la mise en œuvre d’un plan de déplacement efficace vélo par rapport aux autres modes. La solution est la recherche d’un plan de circulation favorable au vélo, avec un réseau hiérarchisé qui invite à faire de la bicyclette, avec des fonctions différentes pour chaque rue selon si elle s’inscrit dans le réseau principal ou dans le réseau de desserte locale. Les choix d’aménagement ne peuvent être faits qu’une fois pris en compte le réseau existant et à venir afin d’assurer continuité et cohérence. Au préalable, une connaissance fine de la pratique du vélo et de son évolution sur le territoire est importante. Pour cela, des concertations régulières avec les associations, conjugué à des comptages (manuels ou automatiques), permettent de collecter des données qualitatives sur la pratique du vélo (genre, type de vélo, lien de circulation, incivilités, points noirs) et quantitatives (trafic). C’est une étape importante pour travailler au rééquilibrage de la voirie en faveur des modes alternatifs à l’automobile.

Choix de l’aménagement cyclable

Le choix d’un aménagement cyclable relève de nombreux facteurs que le savoir-faire et l’expérience en la matière doivent permettre d’organiser. Il s’agit souvent du meilleur compromis entre les contraintes spatiales et de flux, la cohabitation avec les autres modes, la sécurité de tous les usagers, les moyens financiers dont on dispose, et les volontés politiques locales. Les éléments à prendre en compte pour choisir le type d’aménagement cyclable, sont :

la vitesse des véhicules : lorsque l’écart de vitesse entre les différents usagers augmente, le risque et la gravité d’accident croissent (avec la baisse du champ de visibilité et la plus grande distance de freinage). Le phénomène d’appel d’air devient aussi plus conséquent ;

le trafic (densité) : trop important, la gêne occasionnée devient oppressante et la mixité n’est plus possible.

La combinaison de ces deux facteurs conduit au schéma suivant issu des Recommandations pour les aménagements cyclables du Certu (2008, p. 34) :

Les Pays Bas proposent un schéma théorique pour la hiérarchisation de la voirie et le choix d’un aménagement cyclable :

Parmi les autres éléments principaux à prendre en compte pour choisir le type d’aménagement cyclable, on retrouve la cohérence et la continuité dans le traitement d’un linéaire ainsi que la largeur des trottoirs (qui ne doit pas se faire au détriment des piétons) avec une implantation privilégiée au niveau de la chaussée. Sur un itinéraire de bus, la création d’un aménagement cyclable peut être l’occasion de développer des couloirs mixtes bus-vélos ; ils sont plébiscités par les cyclistes. Mais la bande cyclable peut s’avérer préférable lorsque les arrêts sont nombreux. Lorsque les aménagements vélos impactent directement ou indirectement une ligne de tramway, au niveau d’un carrefour ou le long de la plateforme, une étude spécifique est à prévoir avec le gestionnaire afin d’identifier les aménagements les plus sécuritaires conformément au décret du 30 mars 2017. D’autres éléments sont à prendre en compte, comme la présence d’arbres et de mobilier urbain qui peut rendre difficile la mise en place de pistes derrière le stationnement, et qui constitue par ailleurs un masque à la visibilité des cyclistes par les automobilistes. La présence de stationnement et d’activités riveraines implique des dispositions particulières avec une souplesse d’utilisation de l’espace et de surlargeurs à prévoir. Les cas particuliers seront à intégrer dans le choix de l’aménagement, comme les livraisons, la pente (privilégier le sens montant avec une surlargeur), le sens de circulation (sur les voies à sens unique et à contresens de la circulation), et le nettoiement de l’espace public. Les projets devront tenir compte de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR) et de l’instruction et recommandation pour la prise en compte des cyclistes dans les aménagements de voirie (novembre 1995), remplacé par la circulaire d’août 2000. Conformément au décret relatif à la sécurité des transports publics guidés urbains (dit décret STPG) du 30 mars 2017, l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) s’assure de la coordination des différents acteurs et soumet les différents dossiers de sécurité au préfet. Les gestionnaires de voirie informent quant à eux, préalablement et dans un délai suffisant, l’autorité organisatrice et l’exploitant de toutes les modifications qu’ils comptent apporter au domaine public routier, susceptibles d’affecter la sécurité du système de transport.

Coût des aménagements cyclables et dispositifs de financement mobilisables

Le coût des aménagements cyclables varie énormément suivant le type, les caractéristiques de la voie et la nécessité ou non de reprendre les bordures, l’assainissement et les carrefours, voire d’acquérir du foncier. Les ratios d’aménagement sont de l’ordre de 10 euros/ml pour un double sens cyclable en zone 30, entre 100 et 150 euros/ml pour une voie verte (stabilisé) ou entre 300 et 400 euros/ml (enrobé), entre 150 et 500 euros/ml pour une bande cyclable ou un couloir mixte bus-vélos avec reprise de la chaussée et des carrefours, et enfin entre 500 et 1 500 euros/ml pour une piste cyclable avec reprise de la chaussée et des carrefours.

Concernant les dispositions de financement mobilisables, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est gérée localement par les préfets. Son montant annuel a été multiplié par trois pour aider les collectivités à lancer des projets de territoire (1 milliard d’euros), dans lesquels sont éligibles les projets de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité. Également, les programmes certificats d’économies d’énergie (CEE) « Espace multimodal augmenté » porté par SNCF et « Alveole » porté par la Rozo et la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) permettent un accompagnement technique et financier des territoires dans leurs projets de stationnement vélo. Depuis 2019, l’État a déjà participé au financement de 533 projets d’aménagements cyclables répartis sur 323 territoires, pour un montant total de subvention de 215 millions d’euros. Parallèlement, des dispositifs de sensibilisation se développent sur les territoires en lien avec les schémas directeurs cyclables locaux, pour développer l’acculturation du vélo, comme avec le dispositif national « savoir rouler à vélo » à destination des enfants avant leur entrée au collège, ou encore l’appel à projets « vélo et territoires » de l’Ademe qui accompagne les territoires de moins de 250 000 habitants dans la définition et la mise en œuvre de leur politique cyclable. Les dispositifs d’accompagnement (financements, ingénierie), pour les projets, expérimentations et innovations dans les mobilités, sont recensés par la plateforme aides.francemobilites.fr.

Un cadre réglementaire national en faveur des aménagements cyclables La mise en place d’itinéraires cyclables fait appel à plusieurs procédures à caractère réglementaire ou non qui peuvent être mises en place de façon conjointe. Avec la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (dite loi Laure) du 30 décembre 1996, le développement de l’usage de la bicyclette devient un objectif national avec l’obligation notamment de concevoir un plan de déplacement urbain pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Le cadre législatif a été complété par la suite par des décrets et des guides de recommandations pour les aménagements cyclables (Certu). La démarche « Code de la rue » lancée par le ministre des Transports en 2006 a abouti (par décrets du 30 juillet 2008 et 12 décembre 2010) à la modification du code de la route en introduisant notamment le principe de prudence vis-à-vis de l’usager le plus vulnérable. Elle a aussi permis d’assurer un meilleur partage de l’espace public entre toutes les catégories d’usagers en introduisant la zone de rencontre, en modifiant la réglementation des aires piétonnes et des zones 30 et en généralisant les doubles sens cyclables en zone 30 et en créant les zones de rencontre. En 2015, la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte instaure la généralisation des zones à circulation apaisée.

Différents types d’aménagements cyclables

Voie verte et piste cyclable hors centre urbain

Sur les grands axes extra-urbains, la voie verte et la piste cyclable constituent des aménagements à privilégier en raison de la protection vis-à-vis du trafic automobile, sur des axes où le trafic est important et rapide et où le nombre d’intersections est limité, et de l’attractivité pour de nombreux cyclistes hétérogènes (débutants, jeunes, personnes âgées…) et des usages (familiaux, scolaires…). Ces aménagements soulignent l’affirmation sur le réseau de mobilité, de grands itinéraires lisibles et efficaces pour les cyclistes, en particulier le long des grandes infrastructures et des cours d’eau. Ces aménagements doivent faire l’objet d’un arrêté de circulation. Le type de revêtement est à adapter en fonction du site (insertion urbaine, environnementale et paysagère), de l’usage qu’il en sera fait (confort des usagers), de la pente, des contraintes de gestion (nettoiement, entretien) et de la présence de végétation (problématique de soulèvement racinaire). C’est une solution lourde et coûteuse, mais intéressante en milieu vierge ou sur des sites abandonnés (voies ferrées par exemple, berges de cours d’eau…).

Piste cyclable en site propre (unidirectionnelle ou bidirectionnelle)

Une piste cyclable est considérée comme une voie annexe de la chaussée principale qu’elle longe et à ce titre (sauf indication contraire donnée par la signalisation), les règles de priorité s’y appliquent (code de la route, art. R.415-14). La piste cyclable est recommandée lorsque les flux de circulation sont rapides (V85 > 50 km/h), élevés (> 12 000 véh./j dans les deux sens de circulation, > 8 000 véh./j dans le cas d’un double sens cyclable) ou comprennent une proportion importante de poids lourds (cas des zones industrielles notamment). Dans le cas d’un aménagement en piste, le séparateur devra être visible et contrasté par rapport au revêtement de la voie (enrobé, asphalte, béton, stabilisé renforcé).

Bande cyclable

Cet aménagement se retrouve dans les centres urbains compte tenu des avantages qu’il présente, entre affirmation de la place du vélo sur la chaussée parmi les autres véhicules, apaisement des vitesses, et souplesse d’utilisation pour les cyclistes avec une meilleure sécurité en intersections (covisibilité automobile/cyclistes, pas de phase ni de matériel spécifique aux carrefours). L’évolutivité de cet aménagement permet de s’adapter facilement aux variations de flux, et une gestion unique pour le nettoiement courant. L’usage des bandes cyclables (et des pistes) peut être facultatif ou obligatoire (IISR et code de la route, art. R. 431-9). L’usage conseillé sera indiqué par l’emploi des panneaux C113 et C114 alors que l’obligation sera indiquée par les panneaux B22a et B40. C’est une solution légère, peu onéreuse et facile d’entretien.

À noter que la bande cyclable devra faire l’objet d’un arrêté de circulation. En centre urbain, le choix d’aménagement entre la bande et la piste cyclable dépendra du statut de la voie, de sa largeur et du trafic journalier. À titre d’exemple, la métropole du Grand Lyon a réalisé un tableau d’aide au choix de l’aménagement cyclable (cf. page suivante).

Couloir mixte bus-vélos

La mixité bus-vélos est possible et souhaitable quels que soient le sens de circulation et le type de ligne de bus dans un couloir de 4,50 m. Elle peut être également envisageable dans un couloir à 3,25 m dans les deux cas suivants :

franchissement obligé d’un point de passage contraint, quel que soit le type de bus circulant (pont ou passage sous ouvrage) ;

hors des axes forts et des corridors bus définis par le PDU lorsque la circulation des bus est dans le même sens que la circulation générale, avec la possibilité de dépasser les vélos.

La mixité bus-vélos peut être autorisée dans les couloirs de 3,50 m à contresens de la circulation générale et à double sens de 6,50 m de large, à titre dérogatoire sous réserve de l’accord de l’exploitant.

Double sens cyclable

C’est une voie à double sens dont un sens (toujours situé à gauche sur la chaussée pour les automobilistes) est exclusivement réservé à la circulation des cycles. Sur les voies dont la vitesse est limitée à 30 km/h ou moins, le double sens cyclable est instauré de fait et ne nécessite pas d’arrêté de circulation spécifique. La mise à double sens implique une étude vérifiant les bonnes conditions de covisibilité (virages, pentes…). Pour une chaussée inférieure à 2,70 m, la mise à double sens cyclable nécessite une étude approfondie. Même si ces dispositifs peuvent paraître dangereux pour les voitures, ils sont en fait rarement accidentogènes et sont donc appréciés des cyclistes.

Zones à circulation apaisée (aire piétonne, zone de rencontre et zone 30)

Il n’y a pas d’aménagement particulier pour les vélos dans ces zones à circulation apaisée à l’exception du double sens cyclable dans les rues à sens unique. Pour la zone 30, un aménagement est recommandé pour un trafic supérieur à 8 000 véh./j.

Sur les voies dont la vitesse est limitée à 30 km/h ou moins, le double sens cyclable est instauré de fait et ne nécessite pas d’arrêté de circulation spécifique.

Autres aménagements

D’autres aménagements peuvent également être développés comme les goulottes et rampes dans les escaliers, ou encore les cédez-le-passage cyclistes aux feux. Les potelets doivent être utilisés uniquement dans le but d’empêcher le stationnement illicite. Il est souhaitable de minimiser la gêne qui peut être occasionnée aux cyclistes lors de la pose de potelets sur une piste cyclable. Au niveau des intersections, l’autorité investie du pouvoir de police peut décider de mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d’usagers deux lignes d’arrêt distinctes, l’une pour les cycles et cyclomoteurs, l’autre pour les autres catégories de véhicules (code de la route, art. R.415-15 et R.415-2).

Par ailleurs, la figurine vélo réglementaire peut, à elle seule, indiquer une voie conseillée et réservée aux cycles (arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l’IISR). D’autres aménagements comme les chaussidou sont aussi possibles. Dans les giratoires, les retours d’expérience montrent qu’il faut éviter de matérialiser une bande cyclable en anneau extérieur car cela donne un faux sentiment de sécurité aux cyclistes. Il est désormais recommandé d’engager les cyclistes en pleine circulation comme une voiture (un accompagnement de chevrons peints est conseillé).