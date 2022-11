Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Marche et vélo : la guerre des mobilités n’aura pas lieu

Mobilités

Marche et vélo : la guerre des mobilités n’aura pas lieu

Publié le 14/11/2022 • Par Olivier Schneid • dans : A la une, Actu expert acteurs du sport, actus experts technique, France

connel_design-AdobeStock

A l’occasion de leur rencontre nationale, jeudi 10 novembre 2022, à Paris, les collectivités membres du Club des villes et territoires cyclables et marchables se sont penchées sur les conflits d’usage dans l’espace public, en particulier entre la marche et le vélo. Deux modes « intimement liés » qu’elles ne veulent surtout pas opposer.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Mobilité - transports