La saison festivalière 2022 menacée par la réglementation sur les niveaux sonores ?

Publié le 25/03/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Les professionnels de la musique alertent sur l'urgence d'une révision du décret du 7 août 2017 (dit décret « son »). Jugé inapplicable, ce texte, en l'état, met le secteur musical dans une situation d'insécurité juridique et financière. A l'aube de la nouvelle saison festivalière, les organisations professionnelles de la musique réclament une accélération des discussions avec l'Etat.

Après les restrictions sanitaires et leurs effets délétères sur les concerts, « le décret ‘son’ constitue un obstacle potentiel à la reprise du secteur », a mis en garde Laurent Decès, président du Syndicat national des musiques actuelles (SMA), lors d’une conférence organisée en visio le 24 mars par l’association AGI-SON. Cette dernière présentait son livre blanc pour la révision du décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiées, communément appelé décret « son ».

Depuis vingt ans, AGI-SON, qui regroupe une cinquantaine de structures (fédérations, syndicats professionnels, festivals, organismes de formation etc.), œuvre pour la compatibilité entre musiques amplifiées et santé auditive. Et depuis 2018, l’association milite pour la ...