« La diversité musicale repose beaucoup sur les collectivités »

[Entretien] Musique

Publié le 20/12/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Stéphane Vasseur, directeur du réseau des 65 représentants de la Sacem en région, explique pourquoi les collectivités ont un rôle singulier à jouer dans l’écosystème musical. Alors que la crise sanitaire perdure, la Sacem les appelle à ne pas renoncer malgré les incertitudes budgétaires.

Ce n’est pas un hasard si tous les ans la Sacem pose ses cartons au Salon des maires et des collectivités locales (SMCL) : pour la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, les collectivités sont des interlocuteurs à part entière. A double titre : en tant que diffuseurs de musique (fêtes locales, festivals, bals etc.), qui doivent s’acquitter des droits d’auteur, et en tant soutien de la filière musicale.

En novembre dernier, la Sacem a publié les résultats d’un sondage montrant l’attachement du public à l’expérience collective de la musique. Les sondés font un lien direct entre la qualité de l’offre sur leur lieu de vie et l’action des collectivités. Les sondés ruraux se montrent moins satisfaits de l’offre que les habitants des villes.

Tour d’horizon avec Stéphane Vasseur ...

