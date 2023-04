Pollutions

Nouvelles menaces sur l’eau potable

Publié le 06/04/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, France

Un rapport publié ce 6 avril par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail met en lumière l'importance de la pollution du milieu naturel par les pesticides et leurs résidus. Ces substances qui ont été peu surveillées à ce jour apparaissent lors de campagnes d'analyse. Et leur présence avérée dans l'eau potable pose le problème de la politique de l'eau actuelle.

