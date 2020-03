«Les cerfs ont leur place en forêt et un impact positif sur la biodiversité»

Gestion des forêts

Publié le 11/03/2020 • Par Isabelle Verbaere • dans : France

Les ongulés sauvages - cerfs, chevreuils et sangliers - menacent la régénération de la forêt, selon les forestiers. Responsable scientifique du réseau « ongulés sauvages » à l'Office français de la biodiversité, Christine Saint-Andrieux est plus nuancée sur le sujet. Explications.

Les populations d’ongulés explosent-elles en France ?

L’analyse des tableaux de chasse montre une progression spectaculaire de toutes les espèces. La population de chevreuils a été multipliée par un et demi ces vingt dernières années, celles du sanglier et du cerf ont doublé. Ce dernier est présent aujourd’hui dans la moitié des forêts françaises, potentiellement il peut encore se développer. Cette progression est notamment due à la mise en place de tableaux de chasse, à la fin des années 1970. Ceux-ci fixent, par arrêté préfectoral, des nombres minimum et maximum d’animaux à tirer, par territoire. Le changement climatique y a aussi beaucoup contribué. Ainsi les ongulés de plaine ont gagné des territoires en altitude jusqu’à 2 500 mètres.