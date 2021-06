Accueil

Actualité

Actualité France

France Festivals : Roselyne Bachelot s’efforce de répondre aux incertitudes des organisateurs

Culture

Festivals : Roselyne Bachelot s’efforce de répondre aux incertitudes des organisateurs

Publié le 29/06/2021 • Par Judith Chetrit • dans : France

© anton-gvozdikov-adobestock

Comment réfléchir au futur quand le présent est compliqué et incertain? Lors de la seconde édition des Etats généraux des festivals, les professionnels ont rappelé leurs attentes vis-à-vis de l’Etat et des collectivités. La collecte de nombreuses données sur les festivals et leurs publics pourrait déjà aider à esquisser une prochaine feuille de route pour une concertation qui se poursuit.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Politiques culturelles