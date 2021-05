Etat et élus locaux promettent l’union sacrée pour la reprise des festivals

Culture

Publié le 07/05/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Le ministère de la Culture et neuf associations d’élus locaux ont publié le 7 mai une déclaration commune sur leurs engagements pour le retour des festivals. Un texte qui trace un partage des rôles.

AdCF, l’ADF, l’AMF, l’AMRF, la FNCC, France urbaine, Régions de France, Villes et banlieues, Villes de France. Pas moins de 9 associations d’élus locaux ont cosigné avec le ministère de la Culture une « déclaration commune » publiée le 7 mai, pour signifier qu’ils « s’engagent pour les festivals en 2021 ».

« Que la saison festivalière soit la plus réussie possible »

Sur un ton volontariste (« on y croit, on s’engage »), les dix signataires expliquent comment ils comptent « agir ensemble » et « chacun dans son rôle et ses responsabilités » pour « que la saison festivalière 2021 soit la plus réussie possible, en dépit des contraintes fortes qui demeurent. » Initiative collective qui intervient au lendemain des précisions apportées par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot sur les ...

