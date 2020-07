Une étude va permettre d’éclairer le sauvetage des festivals

Festivals

Publié le 20/07/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Une étude initiée par France Festivals et présentée le 17 juillet livre une base de référence pour suivre les évolutions des festivals dans le sillage de la crise sanitaire. Cet état des lieux, réalisé en 2019, à partir de données de 2018, réserve quelques surprises quant au positionnement et au financement de ces événements.

Au cours des mois et années à venir, les organisateurs de festivals, les collectivités et le ministère de la Culture vont avoir besoin d’un baromètre pour suivre l’état de santé de ce secteur, « essoré » par la crise sanitaire, selon l’expression de Paul Fournier, président de France Festivals.

Une base inédite d’indicateurs sur les festivals

Encore faut-il avoir des points de repère sur la situation antérieure à la crise sanitaire. C’est désormais le cas, grâce à l’étude sur « les indicateurs d’activités » des festivals, présentée le 17 juillet par France Festivals et ses auteurs.

Il s’agit du troisième volet du vaste programme de recherche « So Fest », initié par France Festivals et codirigé par les universitaires Emmanuel Négrier (1) et Aurélien Djakouane (2). Cette étude sur ...