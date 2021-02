Protocoles sanitaires pour les festivals : il y a urgence

Crise sanitaire

Publié le 17/02/2021 • Par Olivier Schneid • dans : Actualité Culture, France

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, réunit des professionnels des festivals les 17 et 18 février. L’occasion pour ces derniers de l’interpeller sur le fait que le temps presse pour sauver la saison 2021.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a fait renaître l’espoir dans les milieux culturels en confirmant, lundi 15 février, sur LCI, l’organisation de concerts-tests en mars ou avril, à Paris et à Marseille (lire encadré). Ces expérimentations seront à l’ordre du jour de réunions prévues les 17 et 18 février entre la ministre et les professionnels des festivals.

Leurs représentants auront néanmoins bien d’autres sujets à aborder avec Roselyne Bachelot. Car, à quatre mois de l’été, ils ne savent toujours pas s’ils seront en mesure de maintenir – et si oui dans quelles conditions – des événements empêchés l’an dernier par la crise sanitaire. Or, le temps presse.

Les organisateurs de festivals mettent la pression sur le ministère de la Culture

Crise sanitaire : les élus à la ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne