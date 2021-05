Le casse-tête du pass sanitaire

Crise sanitaire

Publié le 26/05/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : Actualité Culture, France

Il n’est pas encore né mais il suscite déjà le débat. A partir du 9 juin, un pass sanitaire sera obligatoire pour les événements de plus de 1000 personnes.

Il est, avec la vaccination, l’outil phare de la stratégie de déconfinement. A partir du 9 juin et la réouverture des salles de spectacles, des stades et des chapiteaux, il faudra présenter un pass sanitaire pour tout concert, match de foot, salon, foire réunissant plus de 1000 personnes et ne permettant pas le respect des gestes barrières. Ce sera également le cas pour les parcs à thème, les grands casinos et les croisières de plus de 1 000 passagers.

Format papier et numérique

Ce document ne sera, par contre, pas obligatoire « dans les espaces recevant du public où vous êtes en circulation (tour Eiffel, château de Versailles, musées) », précise le gouvernement. Cette liste, présentée sur le site du gouvernement, sera «précisément définie par voie réglementaire» après la promulgation de la loi de sortie sur l’état d’urgence sanitaire par l’Assemblée nationale (examinée en séance publique le 25 mai) et par le Sénat, le 27 mai.

Concrètement, le pass sera disponible en format papier et numérique via l’application TousAntiCovid. Dans sa version numérique, il permettra de rassembler tous les documents attestant d’une vaccination (deux doses), d’un test PCR négatif de moins de 72 heures ou d’un rétablissement observé après une contamination par la Covid-19. Pour les vaccinés, a précisé Cédric O, le secrétaire d’Etat au Numérique, mardi 25 mai, dans le Parisien, l’Assurance maladie mettra à disposition «leur certificat de vaccination sous forme d’un QR code. Ils pourront le télécharger sur attestation-vaccin.ameli.fr ou appeler leur caisse ».

Des difficultés logistiques

Après avoir émis en avril des réserves sur ce dispositif, Roselyne Bachelot s’en fait aujourd’hui le chantre. Pour la ministre de la culture, c’est désormais un des « protocoles sanitaires » qui va permettre la tenue cet été de festivals. Même enthousiasme du côté de la ministre des sports, Roxana Maracineanu, qui y a toujours été favorable, le qualifiant début mai lors de son audition devant le Sénat d’« essentiel » dans la stratégie de réouverture. Reste que, sur le terrain, élus et professionnels du monde de la culture, du sport et des salons s’interrogent sur la mise en œuvre de ce précieux sésame.