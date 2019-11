Concentration dans les musiques actuelles : quelles solutions ?

Musique

Publié le 20/11/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Lors d’un colloque organisé au Sénat le 18 novembre, les professionnels du secteur des musiques actuelles ont mis sur la table les dangers liés à la concentration opérée par les grands groupes privés. Quelques pistes de régulation ont été esquissées.

Les musiques actuelles seraient-elles victimes de leur succès ? Alors que d’année en année, l’engouement du public (et des bénévoles) ne se dément pas, et que les recettes des billetteries progressent, les « grands groupes » (Vivendi, Fimalac, Lagardère etc.) convoitent de plus en plus les structures organisatrices d’événements ou gestionnaires de salles qu’ils absorbent, pour créer des synergies et s’imposer sur le marché de la scène musicale, à coups d’intégrations horizontales et verticales sur diverses activités (billetterie, salles, tournées, communication, matériels techniques etc.).

Diversité artistique en danger

Cette tendance à la concentration menace l’existence des petites structures, déjà fragilisée par divers facteurs :

baisse de subventions publiques ;

surcoûts ...

