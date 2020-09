Accueil

Les territoriaux imaginent le monde d'après « L’habitat partagé peut se développer dans des tissus urbains traditionnels »

[Entretien] urbanisme

« L’habitat partagé peut se développer dans des tissus urbains traditionnels »

Publié le 14/09/2020 • Par Sophie Le Renard • dans : Dossiers d'actualité, France, Innovations et Territoires

T. Louapre / Divergence

Pierre-Marie Tricaud, architecte paysagiste à l’Institut Paris région, pointe les besoins de distanciation, de nature et d’intimité issus de la crise sanitaire et dessine les contours de nouvelles façons d’habiter et de faire la ville.

