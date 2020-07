Pour mener la transition, le gouvernement veut mettre fin à l’artificialisation

Transition écologique

Publié le 27/07/2020 • Par Olivier Schneid • dans : actus experts technique, France

Le cinquième Conseil de défense écologique, qui s’est tenu lundi 27 juillet 2020 à l’Elysée, s’est notamment attaqué à l’artificialisation des sols, suivant en cela l’une des propositions majeures de la Convention citoyenne pour le climat. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé un « basculement dans l’histoire urbaine de notre pays ». Les élus locaux sont directement concernés.

Le cinquième Conseil de défense écologique, lundi 27 juillet 2020, à l’Elysée, s’est « concentré » sur les propositions des groupes Se loger et Se déplacer de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). En particulier, sur l’objectif de « lutter contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain en rendant attractive la vie dans les villes et les villages. »

« L’équivalent d’un département de la taille de la Drôme disparaît en moyenne tous les dix ans en France, et le phénomène s’accélère », a relevé la nouvelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Pour avoir « des villes plus denses et plus agréables laissant plus de place à la nature, réduire la dépendance à la voiture individuelle et les atteintes à la biodiversité, améliorer le potentiel de développement ...