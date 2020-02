La planification urbaine pour enrayer l’artificialisation

Biodiversité

Publié le 21/02/2020 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, France

Ni les documents de planification ni même la loi n’ont réussi à limiter la consommation effrénée du foncier. L’objectif de zéro artificialisation nette prôné par le gouvernement doit s’accompagner de mécanismes vertueux et de nouveaux modèles d’aménagement. Quatrième volet de notre dossier sur la biodiversité.

Principal facteur de la disparition de la biodiversité : l’artificialisation des milieux naturels et agricoles. Face à ce constat, l’objectif des plans d’urbanisme n’est « pas seulement de protéger, mais aussi de remettre en cause le modèle économique et urbain », résume Freddy Hervochon, vice-président (PS) de la Loire-Atlantique (1,39 million hab.). Ce conseil départemental a voté l’orientation du zéro artificialisation nette (ZAN) en mars 2019.

Depuis, l’instruction du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace a rendu les préfets plus stricts sur le sujet et mis les élus en émoi. Car le modèle d’urbanisation et les règles qui vont avec le ZAN restent en partie à inventer. D’ailleurs, les ministères de la Transition écologique et ...