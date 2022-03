Rapport du Giec : la fenêtre d’action se resserre

Changement climatique

Publié le 07/03/2022 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, France

Le dernier rapport du Giec ménage moins les décideurs que les précédents. Les engagements des nations ne sont pas à la hauteur de l’Accord de Paris… Et moins encore les actions. Ce 2ème volume du 6ème point d’étape donne des priorités pour l’adaptation, tout en réduisant les risques et la vulnérabilité.

Le rapport (1) du 28 février du Groupement intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec) est désormais « sans équivoque » sur l’ampleur des effets du changement climatique sur les sociétés humaines et sur la nature. S’appuyant sur 34 000 articles scientifiques, les 290 auteurs réaffirment le caractère anthropique du réchauffement climatique et indiquent les mesures d’adaptation, à mener de concert avec celles d’atténuation, pour limiter la vulnérabilité et les effets en cascades. Ces derniers pourraient rapidement devenir ingérables si l’on poursuivait sur la tendance actuelle des émissions de gaz à effet de serre (GES), qui nous conduit à une hausse de la température de + 2,6 à 2,7°C en 2100…

« Une fenêtre d’opportunités brève et se refermant rapidement »

Le ...

