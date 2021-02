Climat

Lutte contre le changement climatique : Rouen met le turbo

Publié le 18/02/2021 • Par Alizée Guilhem • dans : actus experts technique, Régions

®CDT76A.Bertereau

L'engagement de la métropole rouennaise dans la campagne mondiale « Cities Race to Zero », voté lors du Conseil métropolitain du 8 février 2021, illustre sa volonté d'être une collectivité à la pointe de la transition social-écologique. Au-delà de l'affichage, rejoindre la démarche « Race to Zero » nécessite de suivre une feuille de route exigeante pour inscrire l'action des collectivités dans la lignée de l'Accord de Paris et participer ainsi, à l'échelle des territoires, à maintenir le réchauffement global à 1,5°C.