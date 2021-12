Adaptation au changement climatique : des territoires relèvent le défi

Adapter son territoire au changement climatique : un impératif pour les collectivités locales. Cela impose d'y dédier du temps et des ressources. C'est la principale conclusion d'une étude de 5 cas pilotes au contexte contrasté menée par l'I4CE et qui vient d'être rendue publique.... Décryptage.

Analyser différents types de démarches et de projets territoriaux qui souhaitent activement prendre en compte le contexte de changement climatique et l’impérative nécessité de l’adaptation, c’est l’objet d’une étude conduite sur 5 projets territoriaux par l’I4CE (Institute for climate economics) (1). Celle-ci s’inscrit dans le cadre du projet Finadapter, soutenu par l’Ademe dans le cadre de l’appel à projet ClimFi. Finadapter a pour objectif d’analyser les conditions à réunir pour permettre l’émergence de projets contribuant à un « développement adapté et résilient au changement climatique des territoires ...