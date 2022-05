Décrets ZAN : la colère gronde, la riposte s’organise

Aménagement du territoire

Publié le 24/05/2022 • Par David Picot • dans : Actu juridique, actus experts technique, France

Irrité par la publication de deux décrets d’application de la loi Climat et Résilience, le Sénat a lancé une consultation en ligne des élus locaux sur la mise en œuvre concrète des enjeux de sobriété foncière. L’Association des maires de France (AMF) réfléchit à un recours devant le Conseil d’Etat.

Du côté du bloc communal comme du Sénat, l’angoisse s’est muée en courroux, « aussi bien sur le fond que sur la forme », rapporte ainsi, Sophie Primas, sénatrice LR des Yvelines. La présidente de la commission des affaires économiques du Sénat fait référence aux deux décrets d’application de la loi Climat et Résilience, datés du 30 avril qui commencent à faire beaucoup parler : celui sur la nomenclature des sols artificialisés pour l’un et sur les Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), pour l’autre.

« Avec les questions de finances locales, cette perspective de zéro artificialisation nette (ZAN) constitue le premier sujet que les élus locaux abordent avec nous », rapporte-t-elle. « Des vagues d’inquiétudes nous remontent alors que ...

