Artificialisation des sols : la nomenclature à connaître est fixée

Publié le 02/05/2022 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, actus experts technique, Dossiers d'actualité, France, Textes officiels, TO parus au JO

© Ivonne Wierink via Adobe Stock

Les collectivités ont enfin une idée précise de ce qu'est une surface artificialisée ou pas. C'est en tout cas l'objectif du décret, paru au « Journal officiel » du 30 avril 2022, relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols. Un second décret, pris lui aussi pour l'application de la loi « climat et résilience », précise le contenu du Sraddet en la matière. Des règles qui se déclineront dans les Scot et les PLU. Décryptage.

