Le Sénat veut améliorer la relance de la création artistique dans les territoires

Politiques culturelles

Publié le 03/11/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Sonia de La Provôté et Sylvie Robert, membres de la commission « culture » du Sénat, ont passé au crible les crédits dédiés à la création dans le plan de relance. Les deux parlementaires dressent un bilan en demi-teinte et avancent douze propositions pour que l’initiative du gouvernement serve à conjurer les menaces qui pèsent sur les acteurs culturels.

Etat et collectivités locales

« Le plan de relance présente des aspects positifs : d’une part, il acte que la culture est bien considérée comme ‘essentielle’ ; d’autre part, il comporte des montants importants », a observé la sénatrice (Union centriste) du Calvados Sonia de La Provôté le 3 novembre, en présentant le « Rapport d’information sur la réalité de la mise en œuvre du plan de relance en faveur de la création », qu’elle signe avec sa collègue socialiste d’Ille-et-Vilaine Sylvie Robert.

Ce qui donne en chiffres : « plus de 400 millions d’euros d’ici à la fin de l’année 2022 » et une hausse de « plus de 20% du montant des crédits alloués par l’Etat dans le cadre du programme 131 « création » au titre de ces deux années.

