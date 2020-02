Statut des artistes et des auteurs : une réforme qui intéresse aussi les collectivités

Politiques culturelles

Publié le 19/02/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Le ministre de la Culture Franck Riester a présenté le 18 février une série de mesures destinées à mieux protéger le statut des artistes et des auteurs. Cette réforme fait suite au rapport que lui avait remis Bruno Racine le 22 janvier. Nombre de ces futures dispositions auront un impact sur les collectivités.

En avril 2019, Franck Riester avait chargé l’ancien président de la BnF , Bruno Racine, de faire un diagnostic de la situation des auteurs et des artistes en France, et de formuler des propositions. Le rapporteur en a formulé 23, Franck Riester en a retenu une vingtaine, dont plusieurs concernent les collectivités. Car, dans le cadre de leurs programmations culturelles et de leur soutien à la création et à la diffusion, ces dernières entretiennent des relations régulières avec les créateurs. Tour d’horizon.

Le droit de représentation, une obligation

« L’Etat se doit être exemplaire en matière de droit de représentation », insiste Franck Riester, qui rappelle que ce principe n’est pas « facultatif ». Les Drac et les établissements publics sous tutelle du ministère de la Culture ...

