Réussir l’épreuve RAEP : les 7 erreurs qui ne pardonnent pas

L'épreuve "reconnaissance des acquis de l'expérience" est présente dans plus de la moitié des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale, et environ 80% de ceux de l'Etat. Elle concerne presque tous les candidats fonctionnaires, contractuels ou salariés du privé. On passe en revue les principaux écueils de l'exercice.

La « reconnaissance des acquis de l’expérience » (RAEP), c’est quoi ?

L’épreuve RAEP est un mécanisme d’évaluation et de comparaison des compétences professionnelles des candidats. Deux points à retenir.

L’épreuve RAEP est un arrêt sur image, une photographie de vos compétences professionnelle à un instant « T ».

une de vos Chaque épreuve RAEP est liée à un concours ou un examen professionnel déterminé, donnant accès à un cadre d’emplois, un grade déterminé : au cadre d’emplois des rédacteurs, grade « rédacteur principal de 2e classe » pour les adjoints administratifs expérimentés, par exemple.

Cette épreuve se déroule en deux temps.

Un écrit : le dossier « RAEP » à remplir , chez vous, au calme si possible, en respectant des règles propres au concours/examen en question.

: le , chez vous, au calme si possible, en respectant des règles propres au concours/examen en question. Un oral : l’entretien avec le jury (l’oral d’admissibilité la plupart du temps), basé sur votre dossier RAEP.

L’épreuve RAEP, pour qui ?

En fait, tout le monde, ou presque, est concerné. Sauf le jeunes diplômés sans expérience professionnelle. Pour ces derniers, d’ailleurs, l’épreuve RAEP des concours externes est généralement facultative.

L’épreuve RAEP s’adresse à tout fonctionnaire souhaitant accéder à un poste supérieur par recrutement ou concours/examen, tout agent contractuel voulant devenir fonctionnaire, tout personne expérimentée travaillant dans le secteur privé ou associatif désireuse d’intégrer la fonction publique.

Contrairement à ce que pensent certains, remplir le dossier RAEP n’est pas une « simple » formalité, même s’il n’est généralement pas noté. L’épreuve orale, ensuite, exige la même préparation qu’un entretien d’embauche.

L’épreuve RAEP : les 7 erreurs les plus fréquentes

1. Attendre les résultats de l’admissibilité pour préparer l’épreuve RAEP

Anticipez ! N’attendez pas de savoir si vous admissible aux épreuves d’admissibilité, seconde partie de l’examen ou du concours. Commencer sa préparation quinze jours avant l’admission, c’est la galère assurée.

Pour établir le dossier RAEP, comptez une bonne quarantaine d’heures, au minimum, et au moins autant pour préparer l’oral. Vous allez devoir réfléchir pour répondre à deux séries de questions essentielles : quelle est ma « personnalité professionnelle », comment la mettre en valeur par écrit dans le dossier, puis à l’oral ; qu’est-ce que je veux vraiment faire de mon avenir, qu’est-ce qui me porte vers ce poste, ces fonctions en particulier ? Vous aurez peut-être besoin d’aide pour aller au fond des choses.

De plus, pour remplir votre dossier, il faudra vous documenter, fouiller dans vos souvenirs et vos archives. Viendra ensuite le temps de la rédaction, soignée, sans faute d’orthographe et de grammaire.

Votre dossier RAEP est votre passeport pour l’oral. Il va constituer le support de l’entretien. Il faut donc veiller à assurer une cohérence d’ensemble. Ce n’est pas simple.

Pour préparer l’entretien, dites-vous que vous allez devoir « incarner » votre dossier, faire vivre la personnalité professionnelle qui s’en dégage. Il ne doit pas y avoir de hiatus entre ce qui ressort de votre écrit et la personnalité que vous mettez en avant à l’oral. Une astuce pour anticiper certaines questions du jury. Dans votre CV ou dans la « note de motivation », n’écrivez pas tout, gardez en réserve des détails pour l’oral. Vous gagnez de l’espace à l’écrit et vous préparez ainsi du matériel qui vous sera précieux à l’oral.

De toutes les façons, quel que soit le résultat du concours ou de l’examen, vous n’aurez pas perdu votre temps. Soyez-en sûr. Même si vous êtes recalé, vous aurez beaucoup appris sur vous-même.

2. Remplir le dossier RAEP sans respecter les consignes

Sur le site web de l’autorité organisatrice du concours ou de l’examen que vous préparez, téléchargez le « Guide de remplissage » du dossier RAEP et lisez-le attentivement. Certains candidats ne prennent pas cette peine… tant pis pour eux.

Le dossier RAEP est soumis à un formalisme strict, à respecter absolument.

Le nombre de pages est limité : comptez de 7 à 20 pages, au total, suivant les concours/examens. Parfois, le nombre de pages est précisé pour chacune des parties du dossier.

La structure type d’un dossier RAEP type s’articule ainsi :

une page de présentation,

un CV

une note ou lettre de motivation

une déclaration sur l’honneur et

des annexes (vous allez y présenter des missions concrètes que vous avez accompli, document à l’appui)

La mise en page est réglementée. Vous ne pouvez choisir librement la police de caractère, le corps, l’interlignage, etc. En règle générale, le texte sera composé en Arial, corps 11, interlignage zéro, espacement zéro, marges de 1,25 cm pour les pied de page et l’en-tête, 2,5 cm à droit et à gauche.

Que se passe-t-il si vous ne respectez pas ces consignes ? N’imaginez surtout qu’il sera possible de sauver la mise pendant l’oral. Si l’on vous demander de remplir dossier suivant certaines, c’est aussi pour vérifier que vous êtes capable de répondre à une commande précise. Ne pas se plier aux consignes, ce sont des points en moins.

4. Lister tous les postes occupés jusqu’alors dans votre carrière

Beaucoup de candidats énumèrent tous les postes occupés successivement, avec la liste des fonctions qu’ils impliquent. C’est une erreur, souvent très coûteuse. Elle montre au jury que vous n’avez pas compris le sens et l’objectif de l’épreuve RAEP.

Rappelons que la compétence, c’est le croisement de tout ce que l’on sait avec la façon dont on met en oeuvre ce savoir, par son comportement, dans un contexte donné.

On vous conseille vivement de sélectionner trois ou quatre de vos compétences clés, au regard de celles exigées pour le poste proposé, les fonctions que vous voulez exercer.

Pour cela, un conseil pratique : imprimez la page du « Répertoire métiers » contenant la description du poste que vous voulez obtenir. Avec un Stabylo jaune, par exemple, surlignez les missions, compétences, qualités requises pour le poste en question. Puis, sur une feuille de papier, listez vos expériences professionnelles en éliminant d’emblée celles qui n’ont rien à voir. Puis, « stabilotez » en vert celles qui vous ont amené à exercer des compétences similaires à celles demandées pour le poste.

Pour remplir la partie « CV » du dossier, plusieurs outils vous seront très utiles : les répertoires des métiers de la fonction publique, le descriptif du cadre d'emplois et des fonctions auxquels vous voulez accéder. Reprenez vos fiches de poste : elles vous aideront à détailler les compétences liées aux postes que vous avez occupés.



5. Rester vague sur votre motivation

Le dossier RAEP comprend une note de motivation, à rédiger. Pourquoi voulez-vous obtenir ce poste ? Pour un meilleur salaire ? Le jury le sait déjà. En revanche, ce qui l’intéresse, c’est de connaître les valeurs qui vous portent. C’est aussi l’art et la manière avec lesquels vous exprimez votre motivation.

Interrogez-vous sur le sens que vous donnez à vos fonctions passées et à celles qui vous attendent. Essayez de comprendre en quoi vos valeurs personnelles et professionnelles sont liées à vos choix de carrière. Vous allez peut-être être surpris, trouver un fil qui relie vos expériences professionnelles et personnelles, même celles que vous préféreriez oublier… Là aussi, faites un tri, tout de suite, entre ce que vous écrivez et ce que vous gardez pour l’oral.

6. Reprendre votre ancien dossier RAEP sans le mettre à jour

Un dossier RAEP évolue d’une année sur l’autre, vous devez le reprendre, même à la marge, pour consigner des évolutions professionnelles concrètes. Ce sera peut-être l’occasion d’approfondir votre réflexion sur votre carrière et d’en tirer de nouvelles conclusions, toujours au regard des profils recherchés par le jury de concours ou d’examen.

7. Réciter le contenu de votre dossier RAEP devant le jury de concours/examens

Le dossier RAEP vous a permis d’être au clair avec vos compétences actuelles et vos ambitions. Le jury, lui, a épluché ce dossier. N’en doutez pas. Il sait lire et n’attend pas que vous lui récitiez le contenu. De plus, en vous en tenant à ce que vous avez écrit, vous bridez votre imagination, votre spontanéité. Vous avez mis des éléments de côté pour l’oral, utilisez-les. Une conseil pour éviter de répéter votre écrit : préparer l’entretien, en adoptant un plan différent de celui du dossier. Par exemple, vous choisirez un plan chronologique pour ce dernier et un plan par thème pour l’entretien, ou vice et versa.

Maintenant, au boulot ! N’hésitez pas à vous inscrire à des sessions de formation pour approfondir les points de votre préparation les plus difficiles.



