Quelles sont les rémunérations des agents publics, fonctionnaires et contractuels de droit public, comment sont-elles calculées ? Cette fiche de révision, principalement destinée aux futurs agents publics, vous donne les clés pour comprendre.

SOMMAIRE DE LA FICHE DE REVISION I. La rémunération des fonctionnaires A. Les éléments de la rémunération

B. Les retenues sur la rémunération

C. Le nouveau dispositif « Transfert primes/points » II. La rémunération des agents contractuels A. Les éléments de rémunération

B. Les retenues sur la rémunération

C. Le dispositif « Transfert primes/points » et les contractuels

EXTRAIT DE LA FICHE DE REVISION « La rémunération des agents publics », éd. 2023 (introduction)

Les rémunérations brutes, hors cotisations sociales et contributions aux régimes de retraite versées par les employeurs, qui ont été payées par les administrations publiques en 2021 se sont élevées à 211,1 Md€, soit 14,3 % des dépenses publiques et 8,5 % du PIB (312,4 Md€, soit 21,2 % des dépenses publiques et 12,5 % du PIB avec les cotisations des employeurs).

Le poids de la rémunération des agents pour les dépenses publiques. Elle constitue l’un des premiers postes budgétaires : 26% du budget de l’État en 2023, 26% du budget des collectivités territoriales et jusqu’à 70% des dépenses pour les seuls établissements hospitaliers.

Le niveau des rémunérations des agents publics. À l’intérieur de l’administration, il existe des inégalités de rémunération parfois fortes, notamment entre agents titulaires et contractuel. Par ailleurs, par rapport au secteur privé, la fonction publique est attractive pour les personnes disposant d’une faible qualification. Il en est différemment pour les agents de la haute fonction publique dont la rémunération est très sensiblement plus faible que celle des cadres du secteur privé. Cela explique le phénomène du « pantouflage », c’est-à-dire le passage des cadres supérieurs de l’administration vers le secteur privé.

Un système de rémunération complexe, en raison notamment de l’existence de très nombreuses primes.

Un système de rémunération inégalitaire, particulièrement entre les femmes et les hommes en partie corrigé, avec la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui fixe de nouvelles règles concernant la transparence des rémunérations des hauts fonctionnaires dans les trois versants de la fonction publique : les sites internet des ministères, des grandes collectivités territoriales et des hôpitaux doivent publier chaque année les dix rémunérations les plus élevées avec la part du nombre de femmes et d’hommes.

Un système de rémunération rigide, où les évolutions financières reposent principalement sur un avancement automatique à l’ancienneté, et une prise en compte insuffisante de la manière de servir.

Fort de ce constat, le gouvernement a, pendant près de deux ans, entamé une importante négociation avec les organisations syndicales, donnant lieu à la rédaction du projet d’accord sur les « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR). Six organisations syndicales sur neuf ont soutenu l’accord, trois ne l’ont pas fait. Bien que les six signataires représentent 49% selon les règles de calcul de la loi relative à la déontologie et aux droits et devoirs des fonctionnaires, le gouvernement a décidé, en juillet 2015, que cet accord sera appliqué à l’ensemble des fonctionnaires.

Le gouvernement entend redéfinir une politique « plus cohérente et plus lisible, plus attractive, exemplaire en termes de ressources humaines et redonnant des perspectives de carrière ».

Concrètement, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) est mis en place dans la fonction publique d’État.

C’est dans ce contexte que depuis 2016, des revalorisations pour tous les fonctionnaires sont progressivement survenues de 2017 à 2021 (et non 2020 comme prévu initialement – cf. article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, ses décrets d’application et l’arrêté du 27 décembre 2016), l’année 2018 ayant été une année blanche pour le gouvernement. La mise en œuvre du protocole a, en effet, été décalée de 12 mois afin de rendre celle-ci conforme à la stratégie nationale de redressement des finances publiques.

À titre d’exemple, le point d’indice, gelé depuis 2010, a augmenté de 0,6 % le 1er juillet 2016 et le 1er février 2017 (pour atteindre 4,69 €). Il a ensuite – de nouveau – été gelé jusqu’à 2022. Une revalorisation du point d’indice de + 3,5 % a été actée à compter du 1er juillet 2022 (4,850 03 €).

Au 31 décembre 2022, le salaire net mensuel moyen pour l’ensemble des agents s’élève à 2 378 euros, avec 2 639 euros dans la fonction publique d’État, 2 019 euros dans la territoriale et 2 464 euros dans la fonction publique hospitalière (Source : rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2022). La rémunération des agents publics varie selon qu’ils sont fonctionnaires (I) ou agents contractuels (II).

I. La rémunération des fonctionnaires

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique souhaite un retour progressif aux 1 607 heures par an dans la fonction publique.

A. Les éléments actuels de la rémunération

La rémunération des fonctionnaires est définie par l’article L712-1 du Code général de la fonction publique qui dispose que « les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération, comprenant le traitement (a), l’indemnité de résidence (b), le supplément familial de traitement (c) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (d). Ils peuvent aussi bénéficier de certains avantages en nature (e) ».

a) Le traitement

