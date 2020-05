Des rendez-vous plus faciles à prendre et plus honorés grâce à une start-up de territoire

Publié le 15/05/2020 • Par Géraldine Langlois • dans : Innovations et Territoires, Régions

Une plateforme de prise de rendez-vous permet de réduire le nombre de consultations non honorées par les usagers dans certains services sociaux. Davantage de créneaux en protection maternelle et infantile et auprès du service social sont proposés. Pour ce faire, une start-up de territoire a été créée sous la forme d’un consortium de treize départements suivis par la direction interministérielle du numérique.

Chiffres-clés Membres du consortium : Calvados, Cher, Corrèze, Côtes- d’Armor, Hauts-de-Seine, Drôme, Meuse, Pas-de-Calais, Pyrénées- Atlantiques, Seine-et-Marne, Somme, Val-d’Oise, Yvelines.

[Pas-de-Calais, 1,46 million d’hab.] Des consultations avec la PMI non honorées par les usagers « divisées par cinq » dans le Pas-de-Calais. C’est le résultat du test d’une prise de rendez-vous en ligne avec rappel, selon Gilles Boschi, directeur de l’innovation au conseil départemental. Ces « lapins » étaient auparavant de l’ordre de 25 %. L’outil « RDV solidarités », développé par la toute première start-up de territoire, se déploie depuis le 19 décembre 2019 sur plusieurs territoires (1) : les habitants qui souhaitent consulter en PMI peuvent désormais s’inscrire en ligne (« rdv-solidarites.fr »).

Pour un territoire donné, il permet de choisir le type rendez-vous (la PMI d’abord), le motif de consultation et le créneau horaire. Les avantages sont multiples. Les usagers n’ont plus besoin (même s’ils le peuvent toujours) d’appeler le standard, parfois saturé, à ses heures d’ouverture. Les rendez-vous sont choisis par les usagers eux-mêmes et leur sont rappelés automatiquement, donc plus facilement honorés (ou annulés). Résultat : les plannings ne sont plus des « gruyères », les délais sont raccourcis et la gestion des rendez-vous par les agents administratifs est considérablement allégée.

L’idée de deux agentes

« Il ne s’agit pas seulement d’une solution numérique, c’est aussi une démarche pédagogique pour les usagers et pour nos collègues qui subissent les « lapins » », explique Elodie Vaneecke, conseillère en économie sociale et familiale à la maison départementale de solidarité de l’Artois, à Nœux-les-Mines.

En novembre 2017, au premier forum de l’innovation organisé par le conseil départemental, elle a proposé cette idée à développer. Comme Aude Millamon, infirmière puéricultrice en PMI à Calais. « On ne se connaissait absolument pas », confie-t-elle, mais comme leurs projets étaient très proches, elles ont concouru ensemble et gagné la possibilité de le tester. A peine deux mois plus tard,

