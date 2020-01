Une année 2020 chargée pour le secteur social

Social

La ministre des Solidarités et de la Santé et ses trois secrétaires d'Etat ont profité de la cérémonie des vœux à la presse, le 28 janvier, pour faire le point sur le calendrier - très chargé - des prochaines mois.

Retraites, loi Autonomie, poursuite de la Stratégie pauvreté ou encore contractualisation avec les départements sur la protection de l’enfance… Les sujets sociaux sur le devant de la scène sont nombreux en ce début d’année 2020. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et ses trois secrétaires d’Etat – Christelle Dubos, en charge de la Stratégie de lutte contre la pauvreté, Adrien Taquet, en charge de la protection de l’enfance, et Laurent Pietraszewski, en charge des retraites – ont fait le point lors des voeux à la presse, le 28 janvier.

La réforme des retraites sur les rails

Sujet sans nouveauté pour les ministres : le projet de loi sur la réforme des retraites, tout juste présenté en conseil des ministres, suivra son cours, a assuré Laurent Pietraszewski. La commission spéciale de 70 députés dédiée à la réforme des retraites entamait d’ailleurs la discussion sur le projet de loi quelques heures plus tard.

Oui, il y aura un loi Autonomie

Sujet en discussion depuis plus d’un an maintenant, la future loi « Grand âge et autonomie ». Le texte devait être présenté en conseil des ministres en décembre mais avait été repoussé sans que les acteurs du secteur en soient tenus informés.

« Le défi est devant nous. En 2030, c’est-à-dire demain, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans », a rappelé la ministre. Le projet de loi sera donc présenté « à l’été, après une phase de concertation avec les acteurs du secteur et les collectivités territoriales ».