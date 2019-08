Accueil

Quand la protection maternelle et infantile part à la rencontre des plus défavorisés

Quand la protection maternelle et infantile part à la rencontre des plus défavorisés

Publié le 01/08/2019 • Par Françoise Sigot • dans : Innovations et Territoires, Régions

Thierry Fournier METROPOLE DE LYON

Migrantes ou SDF, les femmes enceintes ou les mères de famille ne connaissent pas ou n’osent pas demander à bénéficier d’un suivi médical pour elles et leurs bébés. De plus en plus de très jeunes enfants et de femmes enceintes vivent dans la rue. Des médecins et des infirmières puéricultrices de la protection maternelle et infantile de la métropole de Lyon se rendent régulièrement sur leurs lieux de vie pour leur apporter soins et soutien.

