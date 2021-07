Le coût de la gestion des déchets explose

Environnement

Publié le 16/07/2021 • Par Fabienne Nedey • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Comme toutes les structures de gestion des déchets, le Simer, dans la Vienne, voit ses dépenses s’envoler. Il se bat pour les contenir.

Le Simer, dans la Vienne, exerce les compétences de collecte et de traitement des déchets (la collecte concerne 85 communes et 58 000 hab.). Il subit, comme ses homologues, la hausse de la TGAP passée cette année à 54 euros la tonne de déchets enfouis, contre 42 euros en 2020. Elle atteindra 58 euros en 2022, 61 euros en 2023, 62 euros en 2024 et 65 euros en 2025.

Sans diminution des quantités de déchets à éliminer, le surcoût de cette trajectoire fiscale sur six ans est estimé à 1 million d’euros pour le Simer, ce qui engendrerait une augmentation de 20 % du montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (+ 40 euros par foyer).

« Cette hausse de TGAP est un coup extrêmement dur, indique Jérôme Sazarin, DGS. Elle tombe, en outre, au plus mauvais moment car la crise sanitaire a ...