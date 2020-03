Fiscalité locale : pour un renversement de perspective

Opinion

Publié le 13/03/2020 • Par Auteur associé

Vincent Pierrard, directeur de mission associé chez Calia Conseil rêve de renverser la table fiscale ! Il propose une architecture de la fiscalité locale disruptive où le foncier remonte à l'Etat qui cèderait l'impôt sur le revenu et sur les sociétés. Le débat est ouvert.

La Gazette des communes et l’Assemblée des Communautés de France se sont faites récemment le porte-voix d’inquiétudes quant aux conséquences de la suppression de la taxe d’habitation, à savoir, via le transfert aux communes du foncier bâti départemental, le retour d’une concurrence fiscale entre les territoires et d’une « course au foncier », seul levier d’un dynamisme de recettes retrouvé.

Taxe foncière : attention aux dérives !

Si l’on doit sans doute nuancer le propos en raison des contraintes urbanistiques d’une part, et du fait que la taxe d’habitation elle-même, d’autre part, était également corrélée indirectement à l’expansion foncière, il demeure toutefois intéressant de pousser plus loin le raisonnement et de remettre sur le devant de la scène l’idée du « grand soir fiscal ...

