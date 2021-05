Des écoles communales d’insertion par le sport

Inclusion

Publié le 27/05/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

S'appuyer sur les compétences sportives de jeunes membres des clubs de quartier pour les aider à s'insérer : tel est le principe de l'Ecole de l'inclusion par le sport que crée l'Apels ce 27 mai, à Garges-lès-Gonesse, première commune à accueillir cette initiative. A la manœuvre : des coachs d'insertion spécialement formés pour accompagner les jeunes sportifs et leurs futurs employeurs.

Passer la démultipliée : c’est l’objectif de l’Apels, qui lance ce jeudi 27 mai, à Garges-lès-Gonesse, une école de l’inclusion par le sport afin de passer de 1500 jeunes accompagnés vers l’emploi depuis 6 ans à … 1800 en un an. « En France, deux millions de jeunes sont sans diplôme et au chômage, notamment dans les quartiers politique de la ville, explique Jean-Philippe Acensi, président de l’Apels. Depuis six ans, nous avons conduit une expérience pilote qui a permis, grâce à ce média qu’est le sport, d’insérer 70% de ceux que nous avons accompagnés. Avec l’Ecole de l’inclusion par le sport, nous structurons cela pour le démultiplier ». Une initiative parallèle à celle qu’il vient de lancer au titre de ...

