Sept fédérations sportives, ensemble, pour l’insertion des jeunes

« 100% inclusion »

Publié le 20/05/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, A la Une santé social, Actu expert acteurs du sport

Utiliser le club sportif comme un levier vers l’insertion sociale et professionnelle : c’est l’objectif commun de sept fédérations sportives. Elles s’unissent autour d’un appel à projets lancé dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC). Une première.

Après la performance sportive, la performance sociale… Six délégataires (athlétisme, badminton, basket-ball, boxe, judo, tennis de table) et une affinitaire (omnisports) : sept fédérations sportives françaises regroupent forces et compétences en faveur de l’insertion des jeunes par le sport. Regroupés autour de l’Agence nationale pour la performance sociale du sport (ANPSS), elles ont constitué un consortium pour répondre à l’appel à projets « 100% inclusion » lancé dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC). Celui-ci vise à « expérimenter des approches innovantes en matière de remobilisation, d’accompagnement, de développement et de valorisation des compétences des publics les plus éloignés de l’emploi ».

Un réseau de 17 000 clubs

Et pour cause ...