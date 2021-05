Associations sportives : transformer une partie de l’adhésion en don…

Crise sanitaire

Publié le 18/05/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

Avec la crise sanitaire, des adhérents d’associations sportives ont émis le souhait de bénéficier d’un remboursement partiel de leur adhésion. Puis a jailli l’idée, par solidarité pour leur club, qu’ils y renoncent au profit d’un don avec reçu fiscal. Possible ? Oui, sous conditions.

Difficile d’évaluer l’ampleur du mouvement… Mais en cette fin d’année sportive quasiment blanche pour les amateurs, de nombreuses associations sont confrontées à des demandes d’adhérents, favorables à un remboursement partiel de leur cotisation.

En principe et comme il l’est rappelé sur le site associations.gouv.fr, du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, « la cotisation versée au titre de l’adhésion à une association n’est pas liée strictement à la consommation d’un service, mais constitue une somme d’argent prévue par les statuts et versée par les membres pour contribuer au fonctionnement de l’association. Elle marque l’adhésion au projet associatif ». Autrement dit, un remboursement ne peut être envisagé que si les statuts ou le règlement intérieur de ...