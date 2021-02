« Il faut être encore plus ambitieux pour le sport dans les quartiers populaires »

Politique de la ville

Publié le 02/02/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Dans un entretien à la Gazette, le maire de Garges-lès-Gonesse, Benoît Jimenez, revient sur le Conseil national des solutions pour l'éducation et l'insertion par le sport qu'il a organisé, le 1er février avec d'autres élus de banlieue. Alors qu'un Comité interministériel des villes vient de se tenir, il estime qu'une « digue républicaine » menace de rompre.

Pour la première fois, un « Grenelle de l’éducation et l’insertion par le sport » s’est déroulé le 1er février à Garges-lès-Gonesse (Val d’Oise), à l’initiative du maire de cette commune, Benoît Jimenez, et de plusieurs autres élus signataires de l’appel du 14 novembre en faveur des quartiers défavorisés, de responsables de clubs et de sportifs de haut-niveau.

Bien que le gouvernement ait annoncé des mesures pour le sport (lire l’encadré à la fin de l’article), le 29 janvier en Conseil interministériel des villes (CIV) , les initiateurs de cette manifestation – rebaptisée « Conseil national des solutions » – entendent obtenir encore davantage pour ce secteur qu’ils considèrent comme « une digue républicaine ». Explications ...