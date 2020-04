Vélo et confinement : des verbalisations souvent injustifiées

Mobilité

Publié le 21/04/2020 • Par Arnaud Garrigues Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, actus experts technique, France

Le vélo peut être utilisé en cette période de confinement, en respectant le cadre réglementaire que le gouvernement a défini par décret. Pourtant, on constate des verbalisations ou remontrances injustifiées aux quatre coins de l'Hexagone, si bien que la Fédération des usagers de la bicyclette a du appeler le Conseil d'Etat à la rescousse, ce 20 avril. Une action qui devrait conduire à clarifier la situation, à travers l'éventuelle publication d'une circulaire d'application.

En Alsace, c’est un chef d’entreprise qui se rendait à son travail situé à 15 km de son domicile, avec son « attestation de déplacement dérogatoire » dument remplie. Un véhicule banalisé de la police le croise, fait demi-tour et vient lui barrer la route. Pas de verbalisation, mais les agents lui expliquent que la pratique du vélo est dangereuse et qu’il doit rentrer chez lui.

Autre situation rapportée par un lecteur de la Gazette dans son commentaire à l’un de nos articles : « J’ai été verbalisé à vélo à 200 mètres de chez moi et après 1 minute, en allant faire le tour du quartier, le 25 mars. J’avais bien téléchargé et rempli l’attestation et n’avais rien vu l’interdisant. Argument des policiers : « ça a été dit à la télé ».

800 signalements partout en France

« Des abus de ce type, on en constate partout en France », explique Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB). « Tout cela ne témoigne pas d’une mauvaise volonté vis-à-vis du cycliste, mais de la perception du vélo par les forces de l’ordre comme un engin de sport et de loisir, et pas comme un vrai moyen de déplacement », analyse-t-il. Cette association a recueilli près de 800 signalements, via un questionnaire. Dès que la barre des 200 témoignages passée, elle a alerté les pouvoirs publics.

Le cadre réglementaire a pourtant été défini par les décrets du