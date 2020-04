Déconfinement : vers une généralisation des pistes cyclables

Coronavirus

Publié le 17/04/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, France

Montpellier, Paris, Lyon, Grenoble... Les initiatives se multiplient dans les collectivités pour mettre en place des pistes cyclables temporaires, le vélo étant considéré comme une solution garantissant la sécurité sanitaire. Cette solution est utile dès maintenant, mais elle va surtout jouer un rôle important au moment du déconfinement. Et le gouvernement veut que tout soit prêt pour permettre aux collectivités de l'adopter sans difficultés administratives. Un décret pourrait être adopté en ce sens.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Et si le vélo était la solution idéale pour sécuriser les personnes qui souhaitent se déplacer, en cette période de crise sanitaire ? C’est ce que pensent bon nombre d’experts et d’associations d’usagers du vélo comme la FUB, qui proposent de s’appuyer sur les principes de « l’urbanisme temporaire », pour créer simplement et rapidement des pistes cyclables dans les villes.

Cet appel a fini par être entendu en haut lieu, puisque la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a demandé à Pierre Serne, président du Club des villes et territoires cyclables (CVTC), de « coordonner le travail avec les collectivités et pouvoir faire lever les éventuels obstacles », comme il l’a récemment précisé sur France Inter.

Se préparer pour le déconfinement

L’idée n’est pas de ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Le Club des villes et territoires cyclables, qui coordonne une stratégie post confinement, recense les initiatives en la matière par un questionnaire en ligne à destination des collectivités. N'hésitez pas à le renseigner, quelque soit le degré d'avancement de vos projets

Cet article est en relation avec le dossier