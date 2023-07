Emeutes : quelle facture pour les villes ?

Violences urbaines

Publié le 13/07/2023 • Par Pierre Garcia Romain Gaspar • dans : A la Une finances, A la Une prévention-sécurité, Actu experts finances, Actu experts prévention sécurité, France

Alors qu’une accalmie des émeutes semble se confirmer, les villes touchées tentent aujourd’hui de passer à une nouvelle phase, celle du chiffrage des dégâts et de la reconstruction. Si les dommages sont importants, les assurances entendent rassurer les communes sur leur indemnisation.

Depuis le début des émeutes le 27 juin, les communes paient un lourd tribut. Au total, elles sont plus de 500 à avoir été touchées, dont 200 ne comptent pas de quartier prioritaire politique de la ville (QPV). Quelque 23 878 feux sur la voie publique ont été recensés, dont 12 031 véhicules, a indiqué le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, le 5 juillet dernier au Sénat. Surtout, pas moins de 2 508 bâtiments ont été visés, dont 273 abritant les forces de l’ordre, 168 écoles et 105 mairies. 17 élus – ou leur famille – ont aussi été agressés physiquement, selon le ministère des Collectivités territoriales et de la Ruralité.

Entre les pillages, les vitrines brisées et les incendies, les commerces ont été durement touchés par ces émeutes. D’après CCI France, 2 500 enseignes ont été ...