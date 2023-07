Violences urbaines : l’immense tristesse des professionnels de la politique de la ville

Banlieues

Publié le 07/07/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Tristesse, colère… L’émotion est forte, au sujet des émeutes, chez les chefs de projet politique de la ville, directeurs ou directrices de la cohésion sociale ou de centres de ressources développement social urbain. Sollicités par La Gazette, les présidents de leurs réseaux rapportent aussi une amertume liée à la nécessité devant laquelle ceux-ci se trouvent, plus encore qu’à des occasions précédentes, de devoir argumenter sur l’utilité de la politique de la ville. Son enjeu pourtant, assurent-ils, est bel et bien la cohésion nationale.

Alors que le Président de la République a réuni les maires des villes victimes de violences, le 4 juillet, et que le Mouvement associatif appelle, dans un communiqué publié le 6 juillet, à coopérer avec les habitants et associations pour « œuvrer à une réconciliation nationale », La Gazette a voulu prendre le pouls des professionnels qui mettent en œuvrent la politique de la ville au quotidien. Sollicitées, leurs « têtes de réseaux » expriment une émotion forte… et des attentes qui ne le sont pas moins. Tour d’horizon.

« Nous, l’expertise, on l’a ! »

A l’Inter-réseau des professionnels du développement social urbain (IRDSU), le président, Khalid Ida-Ali, directeur du DSU à Vitry-le-François, se montre très ému par les émeutes et pillages : « C’est un vrai ...

