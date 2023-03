RSA sous condition : le 93 claque la porte à l’expérimentation

Prestations sociales

Publié le 28/03/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu expert santé social, France

Alors qu’aucune expérimentation n’a encore commencé dans les 19 départements retenus, le président socialiste de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, annonce qu’il se retire de l’aventure.

A ses yeux, les propos d’Emmanuel Macron, lors de sont intervention du 22 mars, sur les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) ont été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. « Ces propos stigmatisant ceux qui ne travaillent jamais, qu’il faut responsabiliser », commente Stéphane Troussel, président (PS) de la Seine-Saint-Denis. Le département travaille pourtant depuis septembre à l’expérimentation du RSA délivré sous condition d’une activité hebdomadaire de 15 à 20 heures. « On essaye de jouer le jeu, en travaillant sincèrement pour voir ce qu’il y a derrière cette volonté d’expérimenter et ce que cela peut apporter de plus à nos allocataires. On essaye de dépasser les propos caricaturaux tenus déjà par Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle », affirme ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite