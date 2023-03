RSA sous condition : une innovation sociale loin d’un chantage à l’allocation pour la Loire-Atlantique

Insertion

Publié le 01/03/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Régions

La Loire-Atlantique, qui va expérimenter à partir d’avril le conditionnement du Revenu de solidarité active à une activité hebdomadaire, voit dans cette démarche une opportunité de renforcer l’accompagnement des allocataires. Et se garde la liberté d’abandonner si certaines conditions ne sont pas respectées.

Le Revenu de solidarité active (RSA) conditionné ? L’expression irrite Jérôme Alémany, vice-président (PS) délégué à l’action sociale de la proximité et de l’insertion de la Loire-Atlantique. « C’est une question de vocable. Ce n’est pas l’esprit dans lequel nous nous engageons », précise-t-il. Et de justifier : « La collectivité a accepté l’expérimentation parce qu’elle a toujours été engagée en matière d’innovation sociale. Elle a expérimenté le RSA en 2008. Notre posture est celle d’un accompagnement bienveillant, qui fait des allocataires les acteurs de leur parcours. On n’entend pas changer de posture. »

Besoin d’une meilleure coopération avec Pôle emploi

Gaëlle Daniel, directrice des Solidarités et de l’insertion, voit dans l’expérimentation l’opportunité de formuler de nouvelles propositions pour soutenir plus fortement les personnes dans la réalisation de leur parcours d’insertion.

Ce renforcement de l’accompagnement passe par une meilleure coordination entre départements et Pôle emploi. Jérôme Alémany témoigne : « Ce dont on s’aperçoit, c’est que cela change notre façon de travailler avec nos partenaires de l’État et Pôle emploi. On avait perdu collectivement une façon de travailler efficacement ensemble. Pendant longtemps, l’insertion des bénéficiaires du RSA n’était pas une priorité de Pôle emploi, surtout en période de chômage fort. »

Un contexte modifié

Le département avait sa Stratégie départementale d’insertion depuis 2018, reposant sur le principe que nul n’est inemployable. Cependant, le contexte a changé. Aujourd’hui, le chômage est à 5,8%, un peu plus élevé, 6,3%, à Saint-Nazaire, où se déroulera l’expérimentation. Celle-ci vient à point nommé, au moment où il faut adapter la stratégie au nouveau contexte.

« Il y a des secteurs en tensions, tels les métiers dits de l’autonomie, dans les établissements ou les services à domicile. Nous travaillons avec les employeurs pour soutenir l’expression de leurs besoins, pour élaborer des fiches poste adaptés aux compétences mobilisables localement », décrit Gaëlle Daniel.

Travail sur les mobilités

De nouvelles relations se nouent avec les entreprises dans ce contexte de chômage faible. « Les entreprises sont plus intéressées par des profils qui n’ont pas forcément les prérequis pour le poste. Cela permet de travailler sur les passerelles entre employeurs et employés », estime Gaëlle Daniel. Par d’exemple : rendre les candidats davantage mobiles. Le département vient de voter 700 000 euros pour soutenir l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, dont 242 000 consacrés aux plateformes mobilité.

« Ce sont des conseils mobilité coconstruits avec les personnes. On établit un diagnostic des besoins. On a une palette de réponses qui vont de l’aide au permis, au vélo, mais aussi à l’usage des transports en commun. Cela peut aller vers une proposition de déménagement », énumère Gaëlle Daniel.

Gare au chantage !

L’autre priorité, c’est l’apprentissage du français. « Depuis deux ans, on renforce la formation linguistique. On travaille sur un Français langue étrangère (FLE) adapté au projet professionnel des personnes », illustre Gaëlle Daniel. Avec les solutions proposées pour les gardes d’enfant, le département espère réaliser ainsi un véritable « parcours intégratif » des allocataires, en levant l’ensemble des freins, pour les rapprocher de l’emploi. Et souhaite imposer cette vision dans l’expérimentation.

Mais Jérôme Alémany n’est pas dupe des tentatives autoritaires et prévient : « Certains départements ont l’idée de faire du chantage aux allocataires de supprimer leur allocation s’ils ne remplissent pas leurs 15-20 heures d’activité quotidienne. Pour nous, pas question de faire du chantage. On se retire si l’expérimentation prend une telle tournure. »

A l’occasion de la visite du Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, le 27 février à Saint-Nazaire, Michel Ménard, président (PS) du département a présenté cette vision de l’expérimentation. « Ce message a été entendu et je m’en réjouis », a-t-il déclaré.