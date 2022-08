Terrains de sports : les gazons maudissent la sécheresse

Climat

Publié le 26/08/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Avec les températures caniculaires et les interdictions d’arroser, la majorité des terrains sportifs engazonnés sont impraticables en France. Leur remise en état nécessitera un investissement humain et financier au sein des collectivités, qui esquissent aussi des solutions à moyen et long terme.

Ici à Gueslesquin (Finistère, 1350 hab.), la pelouse du stade municipal de Keravel ne bénéficie même pas de système d’arrosage. En temps normal, l’eau de pluie suffit. « Sauf que là…, souffle le maire (SE) Eric Cloarec, agriculteur de son état, nous sommes vraiment à sec. » A tel point qu’il a jugé opportun de publier un arrêté interdisant l’accès au terrain jusqu’au 15 septembre. « C’est surtout pour protéger les joueurs. Par endroits, c’est comme si nous étions sur une dalle de béton », plaide-t-il.

A l’échelle nationale, « la situation des 30 000 terrains sportifs engazonnés est critique », remonte sans surprise Marco Sentein, président de l’Association Nationale des Directeurs et des Intervenants d’Installations et des Services des Sports (Andiiss). Plus précisément, il estime que « dans trois cas sur quatre, les racines sont encore présentes ce qui signifie que les pelouses pourront être récupérées par des opérations mécaniques de scarification, de défeutrage, de carottage et d’aération. Nous ajouterons ensuite de gros apports d’engrais et de semences ».

Mais encore faut-il qu’il pleuve pour être en mesure de lancer ce travail. Lequel devra être renouvelé à l’automne, histoire que « ces pelouses soient prêtes à affronter l’hiver », complète Marco Sentein.

Des pelouses à refaire…

En revanche, le technicien estime qu’une sur quatre fera l’objet de travaux plus lourds : « décaisser sur 5 à 10 cm puis effectuer un regarnissage complet. Soit des terrains indisponibles durant plusieurs mois ».

Au-delà des conséquences pour les sportifs qui ne peuvent s’entraîner et jouer des matches, « la remise en état va nécessiter des coûts considérables pour les collectivités [propriétaires de ces équipements, ndlr], estime Marco Sentein. De 5 000€ à 10 000€ pour les travaux de rattrapage. Et plus de 20 000€ si la pelouse doit être refaite ».

Du côté de Valence (Drôme), le seuil de crise ‘sécheresse’ a été déclenché le 21 juillet dernier, signifiant l’interdiction totale d’arroser les espaces verts et les pelouses sportives. Mais, comme l’explique Emilie Burtin, cheffe du service des espaces verts, « le choix politique a été fait de maintenir l’arrosage à la fois des arbres – nous avons planté 4 500 spécimens fin 2020 et il ne s’agit pas de repartir de zéro – et de certaines pelouses sportives, pour favoriser malgré tout la reprise des pratiques ». Au total, cinq terrains sur vingt « où l’arrosage est effectué une ou deux fois par semaine, de nuit et à minima », complète-t-elle.

Et même si l’heure du diagnostic n’a pas encore sonné, la responsable assure que « certaines pelouses seront indisponibles plusieurs mois ».

Et demain ?

En attendant, les clubs de football et de rugby devront s’organiser sur des terrains de repli : des stabilisés ou des synthétiques. Concernant ces derniers, Emilie Burtin tient à préciser que « par temps chaud, il convient aussi de les arroser tellement les températures en surface sont élevées. Sinon, ils sont également inutilisables ».

Et à moyen-long terme ? « Dans tous les cas, la solution ne sera pas unique ». Elle évoque « des systèmes de réutilisation des eaux de drainage. Quant aux cuves de stockage, pourquoi pas, bien sûr, dans certains endroits, mais encore faut-il qu’il pleuve ! ».

Marco Sentein (Andiiss) plaide également en faveur « de la récupération des eaux rejetées par les centres aquatiques. En tout cas, pour les terrains situés à proximité de ces équipements ». Et de conclure : « il faudra aussi que les sportifs amateurs acceptent plus volontiers de jouer sur des pelouses qui comportent des imperfections ».

Du côté de Guerlesquin, les joueurs n’en sont pas là. Faute de terrain, ils ont d’ores et déjà match perdu, dimanche, en Coupe de France…