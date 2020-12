Quand le foot se joue sur des noyaux d’olives

La commune de Guichen, en Ille-et-Vilaine, a choisi les noyaux d’olives pour son nouveau terrain de foot synthétique. Opérationnel depuis septembre, c’est le second de ce type en France et le premier homologué pour les matchs de national 3.

Rares sont les communes françaises qui n’ont pas de terrain de foot. Mais pour beaucoup d’entre elles, leur entretien peut devenir un vrai casse-tête selon la météo : trop boueux, ou à l’inverse trop sec et trop dur. « Sur un gazon naturel, on ne peut pas jouer l’hiver et les périodes de jeu se réduisent à 8 à 12 heures par semaine. Alors que sur un terrain synthétique on peut jouer toute l’année », affirme Régis Paillard, directeur de l’agence Bretagne, Sport initiatives, maître d’œuvre du terrain de Guichen.

De fait, certaines communes se laissent tenter par les terrains synthétiques. Il y en aurait environ ...