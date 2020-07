Les lanceurs d’alerte ont besoin de plus de soutien

Transparence

Publié le 20/07/2020 • Par Elsa Sabado • dans : France, Toute l'actu RH

Ni les collectivités, ni les agents ne se sont saisis des outils de la loi « Sapin 2 » pour lancer des alertes éthiques.

C’était il y a quatre ans. Le vote de la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 sommait les collectivités de se doter d’un référent « alerte éthique » afin que les agents puissent signaler des dysfonctionnements en interne et que les collectivités aient la possibilité de les régler sans qu’ils ne soient portés sur la place publique. Aujourd’hui, force est de constater que le dispositif n’est pas plébiscité.

Selon une enquête menée par le Défenseur des droits et achevée au premier trimestre 2019, seuls 30 % des ministères, régions, départements et villes de plus de 10 000 habitants avaient nommé leur référent. Mais même dans les collectivités qui se sont conformées à la loi, rares sont les agents qui osent tenir le rôle de lanceur d’alerte.

Peur des représailles

Marie Hartmann, assistante du ...

