Le management frugal, ou faire mieux sans dépenser plus

Formation

20/02/2023

Une formation construite avec le CNFPT vise à engager les agents dans un processus de management d’amélioration pragmatique et économe.

[CC de Parthenay-Gâtine, Deux-Sèvres, 38 communes, 400 agents, 37 100 hab.] Comment amener les agents à penser et agir autrement, pour réussir à faire mieux en utilisant les ressources disponibles ? C’est en cherchant des réponses à cette question qu’Alcino De Oliveira, DGS de la communauté de communes Parthenay-Gâtine, s’est intéressé au management frugal. « Chaque service se “bat” pour avoir des moyens, ce qui conduit inévitablement à des arbitrages et à des frustrations. Considérant que le “gâteau” à se partager ne va pas bouger, c’est à nous de changer nos manières de faire et de décupler ce dont nous disposons en abordant les problèmes différemment », explique-t-il.

Et c’est par une acculturation progressive des agents qu’il espère pouvoir insuffler cette dynamique au sein de sa collectivité. L’enjeu étant de « réussir à leur faire adopter une posture d’acteur du changement et de les inciter à faire preuve d’ingéniosité, pour trouver des solutions simples et efficaces », ajoute-t-il. La démarche ­s’inscrit dans une approche managériale plus ­globale, comme le « prolongement des réflexions que nous avons menées autour de la qualité de vie au travail, des marges de manœuvre que l’on donne aux agents et du droit à l’erreur », poursuit le DGS.

Trois jours « discontinus »

Après s’être lui-même formé auprès d’Abhinav Agarwal, spécialiste de l’innovation frugale (lire ci-contre), il a sollicité l’antenne Poitou du CNFPT pour monter une formation inédite en intra. Et pour cause.

« C’est un sujet encore très peu défriché dans les collectivités et le secteur public en général », souligne Alcino De Oliveira. La formation a été coconstruite avec la délégation ­Nouvelle-Aquitaine du CNFPT et Abhinav Agarwal, qui en assure la conduite.

Le programme a été pensé sur une période de trois jours « discontinus » afin de « laisser les idées décanter au fur et à mesure », raconte ­Françoise de Meyer, conseillère formation « innovation publique territoriale » de la délégation Nouvelle-A­quitaine du CNFPT.

Dans une logique de formation-action, l’idée est d’appliquer dès à présent les principes du management frugal à des problèmes concrets identifiés lors de la première journée de formation qui s’est déroulée en décembre 2022. Quatorze agents volontaires issus de ­services support et opérationnels y ont participé.

Un vocabulaire commun

« Nous avons découvert le concept de management frugal et comment changer de prisme pour penser autrement. Nous avons aussi travaillé sur les définitions des thèmes qui y sont attachés, comme l’empathie versus la compassion. Et réfléchi à des cas de situation professionnelle dans lesquels nous pourrions appliquer cette philosophie, comme l’organisation d’événements à moindre coût ou la coordination de services qui ne travaillent pas sur les mêmes plages horaires », rapporte ­Pauline Martineau, adjointe à la direction de la communication et l’une des deux « ambassadrices » animant le groupe des agents volontaires qui suivent la formation.

« Nous allons nous réunir fin février pour travailler sur un vocabulaire commun qui parle à tous, afin d’aborder les problèmes de la même manière », indique Pauline Martineau. Le CNFPT suit de près la traduction opérationnelle de la formation dans la collectivité « pour déterminer le moment le plus opportun pour organiser la seconde session », fait savoir Françoise de Meyer. La formation doit être proposée à d’autres agents à ­partir du second semestre.