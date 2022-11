Le management des compétences gagne du terrain

Gestion des ressources humaines

Publié le 17/11/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

« Gestion par le statut ou gestion par les compétences : faut-il choisir ? », la question a été posée jeudi 10 novembre lors du « Rendez-vous des fonctions publiques », le colloque annuel du pôle fonctions publiques d’AG2R La Mondiale. De l’avis des experts réunis pour l’occasion, si le statut est à conserver, il devient incontournable désormais de manager par les compétences.

Le statut n’est définitivement plus l’alpha et l’oméga de la gestion des ressources humaines dans les administrations. Selon un sondage réalisé par l’Ifop pour le pôle fonctions publiques d’AG2R La Mondiale et Acteurs publics, si 55 % des agents publics considèrent encore qu’il est adapté à la fonction publique, 24 autres pour cent le jugent seulement pertinent pour les missions régaliennes. Les compétences seraient-elles alors devenues la référence pour la gestion des carrières ?

Pour Mathilde Icard, présidente de l’association des DRH des grandes collectivités, il ne faut pas confronter les deux. « Le statut c’est l’équivalent d’une convention collective pour les fonctionnaires. Le problème est qu’on confond « statut » et « statique ». Opposer le statut et les compétences contribue au fonctionnaire bashing. La construction même du statut repose sur le recrutement de compétences contre « le fait du prince ». Au final, le statut garantit la compétence ! », assure-telle. Dominique Perennou, directeur des opérations du centre hospitalier Bretagne Atlantiques de Vannes, va dans son sens : « on a toujours managé par les compétences ».

Souplesse et pragmatisme

Le statut ne serait donc pas un frein ? « C’est surtout sur l’évolution du concours qu’il y a des progrès à faire. Mais il faut aussi donner plus d’espace à chacun pour essayer, échouer et refaire », estime Fabienne Chol, directrice générale adjointe en charge des ressources humaines au conseil régional d’Île-de-France. Vincent Ollivier, membre de l’ADRHESS (l’association pour le développement des ressources humaines dans les établissements sanitaires et sociaux) appelle de son côté à davantage de pragmatisme et de souplesse dans son application.

« Le statut véhicule l’idée que progresser c’est gravir des échelons. Il faut le maintenir mais laisser des marges de manœuvre aux managers pour détecter des potentiels et s’adapter aux réalités du terrain », estime-t-il, suggérant par ailleurs « d’aller plus loin dans le Rifseep et les lignes directrices de gestion ». « Il faut aller vers une gestion des compétences plus fine et individualisée et passer du management du comment au management du pourquoi », confirme Johanne Fora-Porthault, secrétaire générale d’FP21.

Partage de compétences

Plus qu’une remise en cause du statut, ce qui est constaté c’est une ouverture plus importante au privé. « On ne peut plus être hospitalo-centré. La crise sanitaire a eu un effet levier sur les partenariats avec le privé. Aujourd’hui on parle de territoire de santé, on partage les compétences », rapporte Dominique Perennou. Fabienne Chol confirme pour la territoriale. « Dans deux mois, nous allons accueillir un incubateur de start-up dans nos locaux », illustre-t-elle

Les agents de la région Île-de-France ont la possibilité de télétravailler dans des tiers-lieux, « ce qui leur permet aussi de rencontrer des personnes d’autres univers », ajoute Fabienne Chol. Le fonctionnement en silo et la division du travail ne répondraient plus aux besoins de coordination et de partage d’informations. « On est passé à une hybridation du travail et des compétences », relève Gabrielle Halpern, philosophe spécialiste de l’hybridation et auteur de « Tous centaures ! Éloge de l’hybridation ».